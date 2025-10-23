Chủ tịch CL-Fish nhận giải thưởng Bông hồng vàng lần 4

Bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch CL-Fish được trao giải thưởng Bông hồng vàng, vinh danh nữ doanh nhân có đóng góp nổi bật cho cộng đồng doanh nghiệp Việt, ngày 22/10.

Gala trao giải diễn ra tại Hà Nội. Giải thưởng Bông hồng vàng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ba năm một lần, nhằm tôn vinh các nữ lãnh đạo doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong quản trị, đổi mới và phát triển bền vững.

Năm nay, có 98 nữ doanh nhân được trao giải. Theo ban tổ chức, danh hiệu "Bông hồng vàng" được trao trên tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò doanh nhân trong tình hình mới và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Bà Trần Thị Vân Loan (áo tím) được trao tặng Cup Bông hồng vàng 2025. Ảnh: CL-Fish

Chia sẻ khi nhận giải, bà Vân Loan cho biết xúc động và hạnh phúc khi được vinh danh lần thứ 4, sau 15 năm kể từ lần nhận giải đầu tiên - năm 2010. Giải thưởng ghi nhận hành trình bền bỉ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và không ngừng đổi mới. Bà còn có nhiều hoạt động tích cực về phát triển bền vững, đóng góp cho kinh tế Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho người lao động...

"Giải thưởng còn là dấu ấn cho hành trình dẫn dắt CL-Fish từ một doanh nghiệp gia đình trở thành thương hiệu xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia, tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 3.000 lao động địa phương", Chủ tịch CL-Fish nói.

Trước đó, bà 3 lần được vinh danh Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu vào năm 2010, 2013, 2016. Nữ chủ tịch cũng nhận giải "Doanh nhân xuất sắc châu Á" năm 2024, ghi nhận tầm ảnh hưởng và năng lực lãnh đạo trong lĩnh vực thủy sản.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM năm 1994, bà Trần Thị Vân Loan gia nhập tập đoàn Fujitsu Nhật bản. Suốt 5 năm, bà tích lũy kinh nghiệm, rèn tính kỷ luật, sự chính xác và chuyên nghiệp trong sản xuất của người Nhật.

Đến năm 2003, CL-Fish ra đời, khởi đầu là một cơ sở chế biến nhỏ của gia đình. Dưới sự điều hành của bà Vân Loan, doanh nghiệp dần mở rộng quy mô, phát triển theo hướng khép kín với chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất thức ăn, nuôi trồng thuỷ sản đến chế biến và xuất khẩu.

Đơn vị hiện có một nhà máy chế biến thức ăn thủy sản công suất 150.000 tấn mỗi năm. CL-Fish có trang trại nuôi 150 ha, cung cấp 50.000 tấn cá nguyên liệu mỗi năm và ba nhà máy chế biến cá tra công suất 250 tấn nguyên liệu mỗi ngày.

Các nữ doanh nhân được trao giải thưởng Bông Hồng Vàng 2025. Ảnh: CL-Fish

Cột mốc quan trọng đầu tiên của công ty là năm 2007, CL-Fish chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán, thể hiện tầm nhìn minh bạch và chuyên nghiệp hóa quản trị.

Hai năm sau, đơn vị xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Đông Á. Cùng năm, công ty đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín nhà máy thức ăn - trang trại - nhà máy chế biến. Đến năm 2010, sản phẩm của CL-Fish đã có mặt tại các hệ thống siêu thị nổi tiếng thế giới như Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Á mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.

Hiện CL-Fish sở hữu một nhà máy thức ăn cung cấp toàn bộ sản lượng cho các vùng nuôi nội bộ, ba nhà máy chế biến đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như BAP (Mỹ), ASC (châu Âu), Halal, BRC... đáp ứng hầu hết tiêu chuẩn của các thị trường. Mỗi năm, vùng nuôi của công ty cung cấp khoảng 50.000 tấn cá nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung ổn định cho hoạt động xuất khẩu.

Từ một doanh nghiệp nhỏ tại An Giang, CL-Fish hiện đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu dự kiến vượt 2.000 tỷ, tương đương hơn 80 triệu USD, tăng trưởng ổn định so với năm trước. Doanh nghiệp cũng đang tạo việc làm cho gần 3.000 lao động, góp phần phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Vân Loan cho biết, bên cạnh mục tiêu kinh doanh, CL-Fish hướng đến phát triển bền vững. Trong kế hoạch giai đoạn 2025-2026, doanh nghiệp sẽ đầu tư mở rộng, nâng cấp dây chuyền sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến. Cùng với đó, công ty định hướng mở rộng thị trường chiến lược tại Mỹ, với mục tiêu doanh thu đạt 100 triệu USD vào năm 2026.

Thái Anh