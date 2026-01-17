Chủ tịch Chứng khoán FPT từ nhiệm

Do dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài, ông Nguyễn Văn Dũng xin từ nhiệm chức Chủ tịch Chứng khoán FPT.

Ngày 16/1, Chứng khoán FPT (FPTS) thông báo nhận đơn từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Dũng. Trong đơn, ông Dũng chia sẻ nguyên nhân xin nghỉ vì dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

"Việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đầy đủ kịp thời các hoạt động của công ty, họp hành và thực hiện trách nhiệm của một Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định", Chủ tịch FPTS cho biết. FPTS sẽ tiến hành miễn nhiệm ông Dũng tại phiên họp thường niên năm nay.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1976, là Cử nhân Kế toán Ngân hàng và Tiếng Anh. Ông Dũng đã có 30 năm làm việc trong ngành tài chính. Giai đoạn 1996 - 2007, doanh nhân này công tác tại nhiều tổ chức như ngân hàng Châu Á - Thái Bình Dương, Mizuho Corporate Bank và HSBC.

Ông Dũng gia nhập FPTS từ năm 2007 với vị trí Giám đốc tư vấn đầu tư. Đến tháng 8/2020, ông trở thành Chủ tịch của FPTS, sau hai năm làm Thành viên Hội đồng quản trị.

FPTS được thành lập vào năm 2007, hiện có vốn điều lệ 3.465 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn FPT đang sở hữu 17,6% vốn của công ty chứng khoán này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hoạt động gần 836 tỷ đồng, không đổi so với cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, FPTS có lợi nhuận sau thuế gần 269 tỷ đồng, giảm hơn 34% so với cùng kỳ năm 2024.

Trọng Hiếu