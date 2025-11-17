Chủ tịch Cà Mau làm Chủ tịch Đồng Tháp

Ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Trần Trí Quang.

Chiều 17/11, ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh với 100% đại biểu tán thành.

Trước đó, cơ quan chức năng đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, phân công ông ông Ngại giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo HĐND tỉnh. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Phạm Thành Ngại, 54 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, trình độ thạc sĩ Luật kinh tế, từng kinh qua chức vụ: Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy TP Cà Mau, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Việc điều động ông Ngại nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bố trí tất cả chủ tịch tỉnh, thành không phải người địa phương.

Sau sáp nhập với Tiền Giang, Đồng Tháp rộng 6.000 km2, dân số hơn 4,2 triệu. Nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đạt và vượt 17/23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, GRDP bình quân 5 năm đạt 5,51%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 85,5 triệu đồng, thu ngân sách tăng bình quân hơn 2% mỗi năm. Năng lực cạnh tranh của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Nhiệm kỳ mới, Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 115-120 triệu đồng, đến năm 2030 không còn hộ nghèo.

Hoàng Nam - Ngọc Tài