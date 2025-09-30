Chủ tịch BEST lần đầu gặp gỡ 200 đối tác nhượng quyền Việt Nam

Chủ tịch Tập đoàn BEST Inc. chia sẻ tới đối tác tầm nhìn chiến lược, kỳ vọng các bưu cục đồng hành xây dựng mạng lưới gắn kết, tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị lợi nhuận.

Ngày 28/9, BEST Inc. Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối tác nhượng quyền toàn quốc tại Cam Ranh, Khánh Hòa với sự tham gia của hơn 200 bưu cục trên cả nước. Sự kiện nhằm tổng kết hoạt động, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị có sự hiện diện của ông Johnny Chou, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BEST Inc. cùng phu nhân. Đây là lần đầu ông Chou tham dự hội nghị đối tác nhượng quyền tại Việt Nam. Tại sự kiện, ông đã chia sẻ một số nội dung liên quan đến chiến lược và định hướng của tập đoàn đối với thị trường logistics trong nước.

Ông Johnny Chou, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn BEST Inc. chia sẻ thông tin đến đối tác nhượng quyền Việt Nam. Ảnh: BEST

Ông Johnny Chou nhận định 10 năm tới sẽ là "thập kỷ vàng" của logistics, trong đó chuyển phát nhanh đóng vai trò then chốt. Theo ông, tốc độ tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á và sự bùng nổ thương mại điện tử mở ra nhiều cơ hội cho dịch vụ này, tạo nền tảng để các bưu cục nhượng quyền tại Việt Nam mở rộng thị phần, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Không chỉ đưa ra tầm nhìn chiến lược, vị chủ tịch còn bày tỏ mong muốn các bưu cục tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu BEST Express, xây dựng một mạng lưới gắn kết, cùng nhau tăng trưởng và tạo ra nhiều giá trị lợi nhuận hơn trong thời gian tới. Theo thống kê của tập đoàn, tính đến hết tháng 8, mạng lưới chuyển phát nhanh BEST Express đã có 950 bưu cục trên toàn quốc, sản lượng đơn hàng tăng 46% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện phục vụ hơn 30.000 đối tác kinh doanh online.

Ông Gavin Lu, Tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam chia sẻ thông tin trong Hội nghị Đối tác Nhượng quyền Toàn quốc. Ảnh: BEST

Nói thêm về xu hướng thương mại điện tử dịch chuyển sang thanh toán không tiền mặt, dù COD vẫn chiếm tới 80%, ông Gavin Lu - Tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam cho rằng đây vừa là thách thức vừa là cơ hội. "BEST Việt Nam đi đầu triển khai các giải pháp bám sát nhu cầu, cùng nền tảng và nhà bán hàng chia sẻ lợi ích tăng trưởng, đảm bảo dịch vụ theo kịp xu hướng thị trường", ông nói.

Cụ thể, đơn vị đưa ra ba sáng kiến là minh bạch hóa quản lý, mở rộng kịch bản thanh toán không tiền mặt, thiết lập quản lý rủi ro khép kín nhằm đảm bảo an toàn toàn bộ chuỗi giao dịch.

Song song với mở rộng quy mô, đơn vị tập trung tối ưu vận hành để nâng cao tốc độ giao hàng. Cụ thể, tuyến giao hàng từ TP HCM đến miền Trung được triển khai đi thẳng, giúp rút ngắn trung bình 9 giờ thời gian trung chuyển đối với các tỉnh như Nha Trang, Đắk Lắk, Ninh Thuận. Ở khu vực Tây Nam Bộ, BEST đã mở thêm nhiều chuyến trong ngày từ TP HCM, đảm bảo dịch vụ giao hàng "Next Day" đến các địa phương trọng điểm như Cần Thơ, Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai.

Định hướng sắp tới, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng trung tâm phân loại vệ tinh tại miền Bắc, đồng thời tăng cường hệ thống kho bãi, phương tiện vận tải và mở rộng mạng lưới lên đến 1.000 bưu cục nhượng quyền. Mục tiêu dài hạn của đơn vị là duy trì vững chắc vị thế top 3 doanh nghiệp logistics tại Việt Nam, đồng thời mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ chất lượng, thông minh và ngày càng tối ưu.

Hơn 200 đối tác bưu cục nhượng quyền BEST Express tại hội nghị. Ảnh: BEST

Ngoài phần chia sẻ từ lãnh đạo tập đoàn và công ty, hội nghị còn là nơi để các bưu cục xuất sắc trên toàn quốc trao đổi kinh nghiệm thực tế. Nhiều câu chuyện thành công đã được giới thiệu, từ bí quyết phát triển sale kiện, xây dựng mối quan hệ bền vững với các shop online, đến cách quản trị vận hành bưu cục hiệu quả trong mùa cao điểm.

Hội nghị đối tác nhượng quyền toàn quốc 2025 tại Cam Ranh như một lời khẳng định cam kết của BEST trong việc đồng hành cùng các đối tác tại Việt Nam. Với sự dẫn dắt chiến lược từ tập đoàn, sự phát triển ổn định từ BEST Express Việt Nam và sự nỗ lực không ngừng từ các bưu cục, hệ thống BEST đặt mục tiêu sẽ tiếp tục bứt phá, góp phần đóng góp tích cực cho ngành logistics Việt Nam trong "thập kỷ vàng" sắp tới.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp toàn quốc, sở hữu hệ thống giao nhận phủ sóng các tỉnh thành và cả các hải đảo xa với quy mô 950 bưu cục, 39 trung tâm phân loại hàng hóa tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng đội ngũ hơn 8.500 nhân viên giao nhận. Công suất xử lý đơn hàng của đơn vị đạt 1,8 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử, các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn shop online.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, khách hàng và đối tác có thể lựa chọn các dịch vụ khác như vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (gồm vận chuyển hàng đầy xe tải FTL và vận chuyển hàng lẻ LTL), cùng dịch vụ chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supply Chain.

Thế Đan