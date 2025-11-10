Chủ tịch BBC xin lỗi vì bê bối cắt ghép lời ông Trump

Chủ tịch BBC xin lỗi vì đã "nhận định sai lầm" liên quan đến bê bối cắt ghép phát biểu ông Trump, sau khi hai quan chức cấp cao của đài từ chức.

"Chúng tôi thừa nhận rằng cách biên tập bài phát biểu đã gây ấn tượng về một lời kêu gọi hành động bạo lực. BBC muốn xin lỗi về cách đánh giá sai lầm đó", Samir Shah, chủ tịch đài BBC của Anh, viết trong thư gửi ủy ban giám sát quốc hội hôm nay.

Ông Shah cho hay BBC đã xem lại đoạn video liên quan trong chương trình phim tài liệu Panorama và thừa nhận họ đáng lẽ nên làm rõ về những chỉnh sửa so với bài phát biểu gốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"BBC phải tuyệt đối đề cao sự khách quan", ông nói, đồng thời khẳng định đài đang nỗ lực khôi phục niềm tin của công chúng và đảm bảo các sản phẩm báo chí đạt chuẩn mực cao nhất về tính khách quan.

Chủ tịch đài BBC Samir Shah đến tòa nhà quốc hội Anh ở London hồi tháng 12/2023. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng ngày bày tỏ ủng hộ với BBC giữa bê bối, thêm rằng điều quan trọng là phải sửa chữa các sai lầm "nhanh chóng" để duy trì niềm tin.

Lời xin lỗi của người đứng đầu BBC được đưa ra sau khi Tổng giám đốc Tim Davie và CEO bộ phận tin tức Deborah Turness ngày 9/11 đồng loạt thông báo từ chức liên quan đến bê bối.

Telegraph trước đó công bố tài liệu nội bộ của BBC được biên soạn bởi Michael Prescott, người được thuê để tư vấn cho đài truyền hình Anh về các tiêu chuẩn và hướng dẫn biên tập. Tài liệu tiết lộ BBC đã cắt ghép video phát biểu của ông Trump vào ngày bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021, tạo ấn tượng Tổng thống Mỹ khích lệ người biểu tình rằng ông sẽ cùng họ "chiến đấu hết mình".

Bê bối cắt ghép phát biểu khiến tổng giám đốc BBC từ chức Phó tổng biên tập Gordon Rayner của Telegraph phân tích đoạn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị BBC cắt ghép. Video: Telegraph

Tuy nhiên, trong thực tế, ông Trump nói rằng "chúng ta sẽ tiến về Đồi Capitol và cổ vũ cho các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ cũng như những phụ nữ dũng cảm của chúng ta".

Ông chủ Nhà Trắng đã lên tiếng chỉ trích BBC trên trang mạng Truth Social ngày 9/11, nói rằng "đây là những kẻ gian dối, đã cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống. Hơn hết họ lại đến từ một quốc gia mà nhiều người coi là đồng minh số một của chúng ta. Thật là một điều tồi tệ cho nền dân chủ".

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters, NY Post)