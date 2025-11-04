Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam bị truy tố rửa tiền, lừa hàng chục nghìn khách hàng

Hà NộiSau 8 tháng công an điều tra bổ sung, bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Nhật Nam, bị truy tố thêm tội rửa tiền, bên cạnh hành vi lừa đảo 9.100 tỷ đồng của hàng chục nghìn nhà đầu tư bất động sản.

Bà Vũ Thị Thúy, 42 tuổi, quê Thanh Hóa, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, vừa bị VKSND Hà Nội ra cáo trạng truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội Rửa tiền, theo điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bà Thúy từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị Công an Hà Nội tạm giam từ tháng 9/2023.

Bị can Vũ Thị Thúy. Ảnh: BĐS Nhật Nam

Cùng vụ án, 10 đồng phạm của bà Thúy ở Công ty Nhật Nam bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là hai phó Tổng Giám đốc, Trần Thiện Tâm, 35 tuổi và Trịnh Văn Tôn, 41 tuổi và 8 thành viên Ban chiến lược gồm: Phạm Văn Tuyên, Lê Văn Hảo, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Quang Đại, Nguyễn Văn Minh, Ngô Thị Quyên và Nguyễn Anh Tuấn.

VKS cáo buộc, tháng 7/2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Song thực tế bà Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.

Dụ lãi suất 190%

Để có tiền chỉ tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, bà Thuý bị cáo buộc đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc Nhật Nam đầu tư nhiều bất động sản trên cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, bà Thúy đã mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam có các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư. Mức lợi nhuận cam kết theo ngày, tương đương với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng, cáo trạng nêu.

Hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, chủ tịch Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng. Số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Bà Thúy cũng bị xác định đã giới thiệu, quảng bá cá nhân có uy tín, địa vị xã hội, đã đầu tư số tiền lớn, được trả lợi nhuận đầy đủ, đúng hạn để tạo niềm tin thêm cho các khách hàng.

Để tạo hình ảnh công ty có quy mô lớn, bà Thúy còn thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược và các phòng ban giúp việc như phòng kế toán, phòng pháp chế, nhân sự... và thuê những cá nhân có uy tín, địa vị trong xã hội từng công tác trong các ngành công an, quân đội, các cơ quan trung ương. Bà Thúy từ đó lợi dụng các cá nhân này xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà đầu tư của công ty.

Thực tế kinh doanh thua lỗ

VKS cáo buộc thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của công ty Nhật Nam không hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa.

Ngày 21/11/2022 và ngày 21/02/2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Sông Đà Invest và Công ty cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.

Các bị can là thành viên Ban chiến lược, dù không phải thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ, không biết các dự án và lợi nhuận nhưng vẫn tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch Thúy để tổ chức các hội nghị, hội thảo. Họ cũng bị VKS cáo buộc tiếp nhận thông tin từ bà Thúy trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sai sự thật về hoạt động kinh doanh của Nhật Nam.

Các cá nhân này còn thực hiện vai trò phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các địa phương cả nước; truyền đạt các thông tin quảng cáo, các chính sách hoa hồng của Công ty Nhật Nam cho các nhân viên sale. Các nhân viên sau đó truyền đạt lại thông tin gian dối này cho khách hàng nhằm tạo lòng tin.

Bà Thúy ký các hợp đồng khống (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng. Bà Thúy chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận "khống" cho các thành viên Ban chiến lược tương ứng với các hợp đồng khống với nội dung chuyển khoản phân chia lợi nhuận như hợp đồng thật.

Theo VKS, việc này nhằm tạo uy tín, công cụ cho các thành viên Ban chiến lược quảng cáo, giới thiệu với các khách hàng để thu hút được nhiều người ký hợp đồng, nộp tiền vào Nhật Nam.

Các thành viên Ban chiến lược này biết rõ các hợp đồng "khống", các khoản phân chia lợi nhuận "khống" nhưng đã sử dụng để làm uy tín, địa vị và quảng bá để tạo tạo niềm tin cho các bị hại dốc thêm tiền.

Với mô hình hoạt động trên, năm 2020 2023, bà Thúy đã cùng 10 đồng phạm huy động được hơn 43.300 hợp đồng, với số tiền hơn 9.100 tỷ đồng.

Trong số tiền này, VKS xác định bà Thúy sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc; còn gần 5.000 tỷ đồng của 13.980 bị hại, bà Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân hết.

Bà Thúy bị xác định đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.

Nữ chủ tịch từ đó sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu. Đây là hành vi khiến bà Thúy bị VKS truy tố thêm tội Rửa tiền.

Thanh Lam