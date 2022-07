Chủ tịch Barca gửi thông điệp lạ trước trận Real

MỹChủ tịch Joan Laporta dùng một câu nói nổi tiếng về thành phố Las Vegas để quảng cáo cho bản thân và Barca.

Áp phích quảng cáo của Laporta in ảnh của ông và dòng chữ "What happens in Vegas, stays in Vegas". Thông điệp này có nghĩa: Điều gì xảy ra ở Vegas sẽ ở lại Vegas. Thông điệp trên là một câu nói phổ biến tại Las Vegas từ hàng chục năm trước, ngụ ý mọi người có thể ăn chơi thoải mái tại thành phố nổi tiếng này mà không phải sợ những người quen biết dèm pha khi mình về nhà.

Laporta cho treo áp phích tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ, nơi Barca chuẩn bị đá giao hữu với kình địch Real vào ngày 24/7.

Laporta đặt quảng cáo ở Las Vegas. Ảnh: Marca.

Đây không phải là lần đầu tiên Laporta cho chạy quảng cáo trước một sự kiện lớn. Khi chạy đua cho chức Chủ tịch Barca đầu năm 2021, nhà lãnh đạo người Tây Ban Nha cũng đăng ảnh bản thân kèm thông điệp "Háo hức gặp lại các người" ngay cạnh Bernabeu, sân đấu của Real.

Theo tờ Marca, người đứng sau các quảng cáo của Laporta là Lluis Carrasco. Đây cũng là quản lý chiến dịch tranh cử của Chủ tịch Barca.

Cuộc đại chiến với Real sắp tới là trận giao hữu thứ ba từ đầu hè của Barca. Trước đó, họ hòa đội hạng năm Tây Ban Nha, Olot 1-1 và thắng đội bóng Mỹ, Inter Miami 6-0.

Trận gặp Real có thể là trận ra mắt của tân binh Robert Lewandowski trong màu áo Barca. Ngôi sao người Ba Lan vừa gia nhập từ Bayern với giá 45 triệu USD kèm năm triệu phụ phí. Đây là một trong bốn tân binh từ đầu hè của Barca, sau Andreas Christensen, Franck Kessie và Raphinha.

Để có tiền chiêu mộ cầu thủ, Laporta đã thuyết phục Hội đồng thành viên Barca cho kích hoạt các đòn bẩy kinh tế. Họ vừa bán 25% bản quyền truyền hình La Liga trong 25 năm với giá 677 triệu USD. Đòn bẩy còn lại, bán 49,9% cổ phần công ty Barca Studios, có thể được kích hoạt trong tháng tới.

Với việc mua được nhiều cầu thủ ưng ý, Barca đang nhắm tới chức vô địch La Liga 2022-2023. Mùa trước, thầy trò HLV Xavi xếp thứ hai và kém Real 13 điểm. Lần gần nhất Barca vô địch La Liga là mùa 2018-2019.

Mùa trước, Real và Barca gặp nhau ba trận. Real thắng 2-1 ở lượt đi La Liga và 3-2 ở bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha, nhưng thua 0-4 ở lượt về La Liga. Trận thắng 4-0 trên sân Bernabeu cũng là cú hích để thầy trò Xavi giành vị trí thứ hai và suất dự Champions League.

Thanh Quý (theo Marca)