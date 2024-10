Chủ tịch Bắc Giang Lê Ánh Dương bị kỷ luật

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị Thủ tướng cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong một số dự án đầu tư do Tập đoàn Thuận An thực hiện.