Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam xin giảm hình phạt

TP HCMÔng Phạm Văn Tam cho rằng mức án 4 năm 6 tháng tù và nộp phạt 2 tỷ đồng về hành vi buôn lậu và trốn thuế là quá nặng, nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 8/10, đơn kháng cáo của ông Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo đối với bản án 4 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế và 2 tỷ đồng về tội Buôn lậu đã được chuyển cho TAND TP HCM.

Liên quan vụ án, Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, em trai của ông Tam) cũng kháng cáo bản án 2 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế.

Quá trình xét xử, Chủ tịch Tập đoàn Asanzo thừa nhận sai phạm, cho rằng đã sai sót trong việc chậm đóng thuế. Ngay sau khi bị thanh tra đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các thủ tục đóng toàn bộ số thuế còn nợ.

Về tội Buôn lậu, ông Tam thay đổi nhận thức thừa nhận sai, không còn kêu oan như giai đoạn điều tra. Gia đình bị cáo đã nộp lại toàn bộ hơn 400 triệu đồng, tương ứng giá trị lô hàng buôn lậu.

Bị cáo Phạm Văn Tam tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2017 đến quý II/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng; gồm 4,1 tỷ thuế giá trị gia tăng và 11,5 tỷ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cụ thể, doanh nghiệp mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, thuê Công ty VTB gia công, sau đó lắp ráp điều hòa mang nhãn hiệu Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, để ngoài sổ sách doanh thu và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP HCM chuyển hồ sơ sang công an điều tra. Đến tháng 3/2020, Asanzo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền trên. Ngoài ra, ông Phạm Văn Tam bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh (do Trương Ngọc Liêm làm giám đốc) nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh Asanzo từ Trung Quốc. Doanh nghiệp khai báo là linh kiện rời trị giá 212 triệu đồng, song kiểm tra thực tế xác định đây là sản phẩm đồng bộ, mới 100%, trị giá hơn 414 triệu đồng. Hải quan từ chối thông quan, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, ông Tam phủ nhận liên quan và cho rằng không chỉ đạo việc nhập lậu này.

Hải Duyên