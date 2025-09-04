Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam phủ nhận buôn lậu, cáo trạng khẳng định 'đủ căn cứ'

TP HCMÔng Phạm Văn Tam khai không liên quan đến công ty buôn lậu, phủ nhận chỉ đạo và chi tiền cho cấp dưới "lánh mặt" khi bị điều tra, song VKS xác định bị can phạm tội.

Hành vi tổ chức, chỉ đạo cấp dưới trong vụ án Buôn lậu của ông Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, chuyển hồ sơ vụ án sang tòa để đưa ra xét xử.

Ngoài ra, ông Tam cùng em trai Nguyễn Xuân Tình, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, còn bị truy tố về tội Trốn thuế.

Ông Phạm Văn Tam trong xưởng lắp ráp tivi tại quận Bình Tân, TP HCM, năm 2018. Ảnh: Thành Nguyễn

Công ty Sa Huỳnh do Trương Ngọc Liêm làm Giám đốc, nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh nguyên chiếc từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo cáo trạng, ngày 5/9/2018, doanh nghiệp này mở tờ khai nhập khẩu tại cảng ICD Phước Long 3 (TP HCM), khai báo hàng hóa là linh kiện rời như nắp nhựa, chậu thủy tinh, tay cầm, thiết bị đếm thời gian... Nhưng kết quả giám định cho thấy toàn bộ lô hàng là mới, có thể lắp ghép thành sản phẩm hoàn chỉnh, chức năng sử dụng đúng như lò nướng gia đình. Hội đồng định giá xác định trị giá lô hàng hơn 414 triệu đồng.

Quá trình bị điều tra về hành vi buôn lậu, Trương Ngọc Liêm (đã bị TAND TP HCM xét xử tháng 2/2024) khai doanh nghiệp thực chất do Phạm Văn Tam làm chủ, được lập ra để nhập khẩu lô hàng cho Asanzo.

Để làm rõ tình tiết này, cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu điện thoại, sao kê tài khoản, lời khai nhân chứng... cho thấy mối quan hệ giữa Tam và Liêm; thể hiện việc Liêm né tránh và việc chu cấp tiền của Tam. Trong đó, Liêm đã gửi số tài khoản của vợ mình là Ngô Thị Hiền cho ông Tam để chuyển tiền.

Tài khoản này được xác định từ tháng 7/2019 đến 5/2020 hàng tháng nhận 30 triệu, tổng cộng 360 triệu đồng. Nguồn tiền do nhân viên Asanzo chuyển theo chỉ đạo của ông Tam.

Lời khai của Lê Hải Dương, quản lý bộ phận bảo hành tại Asanzo, xác nhận việc ông Tam nói với Liêm rằng "đi du lịch để né tránh cơ quan điều tra, công ty sẽ chi trả chi phí". Còn bà Nguyễn Thị Hiền (vợ cũ của Tam, từng là thủ quỹ Asanzo) cho biết theo chỉ đạo của ông Tam, mỗi tháng bà đưa 20-30 triệu đồng cho nhân viên công ty để nộp vào tài khoản mà ông cung cấp. Bà khẳng định không biết số tiền này dùng vào mục đích gì và cũng không quen ai tên Ngô Thị Hiền.

Ngoài ra, cảnh sát thu bản cam kết đề ngày 19/8/2021 do Liêm viết, nêu từ 11/7/2018 đến 6/11/2018, Công ty Sa Huỳnh không liên quan đến Asanzo, được gửi cho nhân viên để báo cáo cho ông Tam.

Trước các căn cứ buộc tội, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo cho biết Liêm là nhân viên cũ. Ông Tam thừa nhận số điện thoại cảnh sát thu được tin nhắn giữa hai người là thuê bao do Công ty Asanzo đăng ký từ năm 2003 đến khi bị khởi tố. Ông cho rằng từng dùng số này đăng ký WhatsApp nhưng không nhớ tài khoản, chỉ dùng thời gian ngắn rồi ngưng.

Về việc Công ty Sa Huỳnh nhập khẩu lò nướng thủy tinh hiệu Asanzo không đủ thủ tục hải quan, ông khai chỉ biết thông tin qua báo chí. Do lo ngại ảnh hưởng hoạt động công ty, ông liên hệ với Liêm để hỏi.

Đối với cáo buộc xúi giục Liêm bỏ trốn, ông Tam cũng không thừa nhận. Về khoản tiền chuyển cho bà Ngô Thị Hiền (vợ Liêm), ông Tam khai đầu năm 2018, bà Hiền từng làm bán thời gian tại xưởng Asanzo ở quận Bình Tân khoảng hai tháng rồi nghỉ, sau đó mở tiệm cắt tóc gần đó. Do hoàn cảnh khó khăn, là nhân viên cũ, ông hỗ trợ tiền hàng tháng. "Việc hỗ trợ này không liên quan đến Liêm hay Công ty Sa Huỳnh", ông nói.

Cáo trạng xác định, dù bị can Tam phủ nhận liên quan ông Liêm và Công ty Sa Huỳnh, song đủ căn cứ để chứng minh Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo.

Asanzo bị cáo buộc trốn thuế như thế nào

Công ty Asanzo đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, ông Tam là giám đốc, đại diện pháp luật. Năm 2017, ông Tình làm giám đốc, ông Tam giữ chức Chủ tịch HĐQT, quản lý toàn bộ hoạt động.

Từ tháng 8 đến 10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP HCM (nay là Chi cục Thuế Khu vực II) kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của công ty. Kết quả cho thấy Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng với Công ty VTB gia công lắp ráp một phần.

Asanzo lắp ráp thành phẩm là điều hòa dán tem, bao bì nhãn hiệu Asanzo rồi bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không khai báo thuế; để ngoài sổ sách doanh thu bán hàng; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT hàng thành phẩm trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo. Giám định thuế xác định, từ năm 2017 đến quý II/2019, Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng, gồm hơn 4,1 tỷ thuế giá trị gia tăng và hơn 11,5 tỷ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP HCM chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm đến Công an TP HCM. Ngày 24/3/2020, Asanzo đã nộp khắc phục tổng cộng 15,8 tỷ đồng.

Cáo trạng không nêu lời khai của anh em ông Tam về hành vi Trốn thuế, song cho biết họ "thừa nhận".

Quốc Thắng