Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị phạt 4 năm 6 tháng tù

TP HCMÔng Phạm Văn Tam phải lĩnh hơn 4 năm tù, nộp phạt 2 tỷ đồng, về hành vi nhập lậu và mua linh kiện từ nước ngoài về lắp ráp rồi bán thành phẩm không xuất hóa đơn.

Ngày 17/9, ông Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo bị TAND TP HCM phạt tiền về tội Trốn thuế và tù giam về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, em trai của ông Tam) bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế.

HĐXX ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính từ trước khi bị khởi tố hoặc trước khi mở phiên tòa.

Bị cáo Phạm Văn Tam tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến quý II/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng; gồm 4,1 tỷ thuế giá trị gia tăng và 11,5 tỷ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cụ thể, doanh nghiệp mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, thuê Công ty VTB gia công, sau đó lắp ráp điều hòa mang nhãn hiệu Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, để ngoài sổ sách doanh thu và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP HCM chuyển hồ sơ sang công an điều tra. Đến tháng 3/2020, Asanzo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền trên.

Ngoài ra, ông Phạm Văn Tam bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh (do Trương Ngọc Liêm làm giám đốc) nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh Asanzo từ Trung Quốc. Doanh nghiệp khai báo là linh kiện rời trị giá 212 triệu đồng, song kiểm tra thực tế xác định đây là sản phẩm đồng bộ, mới 100%, trị giá hơn 414 triệu đồng.

Hải quan từ chối thông quan, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, ông Tam phủ nhận liên quan và cho rằng không chỉ đạo việc nhập lậu này.

Bị cáo Phạm Xuân Tình (trái) và ông Tam tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Tại tòa hôm nay, hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Bị cáo Tam cho biết khi công ty bị thanh tra đã yêu cầu nhân viên rà soát sổ sách, xem xét những khoản thuế đang thiếu và đóng để tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.

Chủ tịch Tập đoàn Asanzo cũng tỏ ra thành khẩn, nói "đóng thuế là trách nhiệm của doanh nghiệp, việc công ty đóng chậm là có sai sót".

Đối với tội Buôn lậu, bị cáo thay đổi lời khai, không còn kêu oan như trong quá trình điều tra. "Khi nhận cáo trạng, được luật sư giải thích thì bị cáo đã thay đổi nhận thức, biết được việc làm của mình là trái pháp luật", ông Tam trình bày, thêm rằng trước khi diễn ra phiên tòa, gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền hơn 400 triệu đồng - là giá trị của lô hàng buôn lậu.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tam cho biết khi thành lập doanh nghiệp rất mong muốn phục vụ cho người có thu nhập thấp, và đóng góp cho Nhà nước. "Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho tôi để về với gia đình, tiếp tục đóng góp cho xã hội", ông này nói.

Tương tự, bị cáo Tình cũng mong HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Hải Duyên