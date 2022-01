Chủ tịch An Gia đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu AGG

Ông Nguyễn Bá Sáng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu AGG từ ngày 14/1 đến 11/2. Dự kiến sau giao dịch, ông Sáng trở thành cổ đông lớn, sở hữu 6,65% vốn.

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu AGG, dự kiến thực hiện từ ngày 14/1 đến ngày 11/2. Sau khi giao dịch thành công, ông Sáng sẽ sở hữu hơn 5,5 triệu cổ phiếu AGG, tương ứng tỷ lệ 6,65% vốn.

Tại An Gia, Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang - nơi ông Sáng làm Chủ tịch HĐQT, cũng đang sở hữu hơn 34,5 triệu cổ phiếu AGG, tỷ lệ 41,79% vốn. Ông Sáng là người đại diện vốn cho Trường Giang. Như vậy, ông Sáng và công ty Trường Giang sẽ nắm giữ 48,44% vốn An Gia sau khi hoàn tất giao dịch số lượng đã đăng ký.

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia. Ảnh: NVCC

Thông tin ông Sáng đăng ký mua vào cổ phiếu AGG được công bố sau khi Ủy ban Chứng khoán đồng ý cho doanh nghiệp này phát hành mới hơn 28,9 triệu cổ phiếu. Việc phát hành bao gồm hơn 8,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10% để trả cổ tức năm 2020 và gần 20,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 25%. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Hội đồng quản trị An Gia quyết định 26/1 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/1.

Thời gian gần đây, giá cổ phiếu nhóm doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh, trong đó có cổ phiếu AGG. Từ 4/1 tới 11/1, giá cổ phiếu AGG tăng 14%, từ 52.400 đồng lên mức đỉnh 59.700 đồng kể từ khi niêm yết.

Trong năm 2021, An Gia vẫn nhận chuyển nhượng một dự án cao tầng, diện tích khoảng 3 ha tại Bình Chánh, TP HCM. Công ty bàn giao dự án Sky89 (TP HCM), triển khai bán hàng các dự án Westgate (Bình Chánh, TP HCM) và The Standard (Bình Dương). Dự kiến doanh thu ghi nhận từ bàn giao dự án Westgate năm 2023 đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

Năm 2022, An Gia cho biết sẽ bàn giao sản phẩm tại dự án The Standard (Bình Dương) và The Sóng (TP Vũng Tàu), ra mắt dự án mới - The Gió (Bình Dương) với 3.200 căn hộ. Giai đoạn 2022 - 2024, An Gia ước tính doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ USD, đến từ hơn 11.400 sản phẩm được đưa ra thị trường.

Phối cảnh dự án Westgate tại Bình Chánh, TP HCM. Ảnh: An Gia

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai một loạt các dự án ở TP HCM và các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An... với trọng tâm là các sản phẩm nhà ở (căn hộ, khu phức hợp) trong phân khúc trung khá, phục vụ nhu cầu nhà ở thực.

"Với quỹ đất sạch, cộng hưởng với thế mạnh thiết kế ra những sản phẩm chất lượng, tiện ích đủ đầy, chúng tôi tin rằng các dự án triển khai sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị, phục vụ nhu cầu ở thực tại những vị trí có tiềm năng tăng trưởng rất mạnh trong tương lai", đại diện An Gia cho biết.

