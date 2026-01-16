Chủ Thép Pomina bán cổ phiếu để trả nợ sau 9 phiên tăng trần

Cổ đông lớn nhất của Thép Pomina liên quan Chủ tịch Đỗ Duy Thái muốn bán 7,5 triệu cổ phiếu để trả nợ thay công ty, sau 9 phiên tăng trần.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt vừa đăng ký bán 7,5 triệu cổ phiếu POM của Công ty cổ phần Thép Pomina. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến trong giai đoạn 19/1 đến 13/2.

Công ty Thép Việt là doanh nghiệp do gia đình ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thép Pomina - thành lập. Hiện tại, ông giữ chức Tổng giám đốc của Thép Việt. Đây cũng là cổ đông lớn nhất của POM khi nắm 52,54% vốn. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của Thép Việt sẽ giảm về 49,85%.

Tuy nhiên, nhóm ông Thái sẽ không mất quyền chi phối do ngoài Thép Việt, các thành viên trong gia đình cũng sở hữu cổ phần POM. Riêng ông đang giữ 0,31% vốn.

Lý do thực hiện giao dịch được Thép Việt công bố là để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Thép Pomina. Tính đến hết tháng 9/2025, POM ghi nhận khoảng 5.950 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Trong khi đó, họ chỉ có hơn 22 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương.

Cuộn thép mang thương hiệu Pomina. Ảnh: POM

Động thái bán cổ phiếu để trả nợ được đưa ra sau khi POM ghi nhận 9 phiên tăng trần liên tiếp. Với việc đang giao dịch trên UPCoM, biên độ mỗi phiên lên tới 15%. Mã chứng khoán này đang trong diện bị cảnh báo và hạn chế giao dịch, tức chỉ được mua, bán vào mỗi thứ Sáu hàng tuần.

Đà tăng giá dựng đứng của POM bắt đầu từ đầu tháng 11/2025. Thời điểm đó, thị giá cải thiện từ 2.000 đồng một đơn vị lên 2.300 đồng. Đến phiên giao dịch cuối tuần trước, cổ phiếu Pomina được nâng lên 6.000 đồng, tức tăng 200%. Tính theo mức này, Thép Việt có thể thu về 45 tỷ đồng để trả nợ thay cho Thép Pomina.

Dòng tiền đổ vào POM trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup (VIC) công bố hợp tác và hỗ trợ Thép Pomina từ cuối tháng 11/2025. Thông qua công ty VinMetal, họ sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Song song đó, Vingroup cũng ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn như VinFast, Vinhomes, VinSpeed... Ngoài ra, Vingroup cũng hỗ trợ POM trong quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị.

Cổ phiếu tăng mạnh nhưng kết quả kinh doanh gần nhất của Thép Pomina vẫn chưa cải thiện. Quý III/2025, doanh nghiệp này lỗ gần 183 tỷ đồng. Ban lãnh đạo giải thích nguyên nhân chủ yếu do Nhà máy Pomina 3 vẫn trong tình trạng tạm ngừng, hoạt động sản xuất chính tại các nhà máy khác chưa được phục hồi hoàn toàn, trong khi lãi vay ngắn hạn ở mức cao.

POM đã lỗ liên tục từ quý II/2022 đến nay với tổng lỗ lũy kế vượt 3.050 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2025. Kéo theo đó, vốn chủ sở hữu cũng âm gần 187 tỷ đồng.

Pomina ra đời năm 1999 và từng là doanh nghiệp thép xây dựng lớn nhất cả nước trong giai đoạn 2010. Trong bản cáo bạch niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM khi đó, công ty cho biết họ chiếm khoảng 29,37% thị phần.

Cổ phiếu POM bị hủy niêm yết trên HoSE từ tháng 5/2024 sau 14 năm lên sàn, chuyển sang UPCoM. Họ đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán từ năm 2023 đến nay và không họp đại hội đồng cổ đông suốt 2 năm gần nhất. Ban lãnh đạo nói chậm nộp báo cáo tài chính do âm vốn lưu động. Doanh nghiệp này đang ưu tiên ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho các công ty con và chi nhánh trực thuộc để từng bước tái cấu trúc toàn diện.

Tất Đạt