Chủ thẻ VIB nhận ưu đãi khi thanh toán online

Khách hàng chi tiêu cho các khoản mua sắm thiết bị học tập, laptop, đóng học phí có thể thanh toán bằng thẻ VIB để nhận hoàn tiền, giảm giá.

Đại diện ngân hàng tư vấn, người dùng nên cân nhắc tìm hiểu giá cả, tận dụng ưu đãi mua sắm và có thể tận dụng hình thức: chia tiền thành nhiều túi, trả thành nhiều đợt để tối ưu ngân sách. Để dễ dàng kiểm soát, khách hàng hãy chia thu nhập thành ba túi: chi phí ban đầu, chi phí cố định và chi phí dự phòng.

Những tháng đầu tiên của học kỳ mới sẽ dùng khoản chi phí ban đầu mua sắm dụng cụ học tập. Chi phí cố định dành cho học phí, cơ sở vật chất. Một số trường và trung tâm có thể yêu cầu đóng gộp học phí thay vì chia ra hàng tháng. Người dùng nên thanh toán trả góp qua thẻ tín dụng để hưởng thêm ưu đãi. Như tại VIB, lãi suất trả góp là 0% khi mua đồ điện tử ở Thế Giới Di Động, FPT Shop, Nguyễn Kim, Điện Máy Chợ Lớn, CellphoneS, ShopDunk...; khóa học tại các trung tâm ngoại ngữ ILA, Apollo, Wall Street English, Bristish Council, Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS), Weset English, English Town; trường quốc tế Saigon Star International School, BRIS, Worldkids & Wis...

Thẻ VIB có nhiều ưu đãi. Ảnh: VIB

Riêng bậc đại học, FPT Arena Multimedia đang ưu đãi đóng học phí lãi suất 1% mỗi tháng với đa dạng kỳ hạn 3, 6, 9, 12 tháng cho chủ thẻ VIB và tặng voucher 3 triệu đồng trừ trực tiếp vào học kỳ một.

Ngoài ưu đãi trả góp 0%, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh Online giảm một triệu cho sản phẩm từ 10 triệu đồng. Nguyễn Kim giảm 3 triệu đồng cho sản phẩm từ 15 triệu đồng; CellphoneS giảm 2 triệu đồng cho hóa đơn trên 20 triệu đồng; Samsung giảm đến 67% và LG giảm 40% cho khách hàng mua sắm bằng thẻ tín dụng VIB.

Trên ứng dụng, website Fahasa, thanh toán qua thẻ tín dụng VIB sẽ được giảm 20.000 đồng cho đơn hàng từ 250.000 đồng và 50.000 đồng cho đơn từ 500.000 đồng. Chủ thẻ còn hưởng mức giảm một triệu đồng cho đơn hàng từ 5 triệu đồng, áp dụng thêm mã miễn phí tại nhiều sàn thương mại điện tử.

Thẻ Online Plus hoàn tiền đến 6% chi tiêu trực tuyến. Ảnh: VIB

VIB hiện có 12 dòng thẻ tín dụng. Với nhu cầu mua sắm cao, người dùng nên ưu tiên đăng ký Online Plus hoặc Family Link. Thẻ Online Plus hoàn tiền đến 6% chi tiêu trực tuyến (tối đa 600.000 đồng mỗi tháng). VIB Online Plus còn tặng bảo hiểm gian lận 105 triệu đồng mỗi năm.

Sử dụng VIB Family Link thanh toán học phí, chủ thẻ nhận ngay 20 Smile cho mỗi giao dịch và có thể nhân đôi khi thanh toán vào các ngày đặc biệt. Điểm thưởng đổi ra phí thường niên, hoàn tiền, vé xem phim, phiếu mua hàng điện tử.

Người dùng có thể đăng ký mở thẻ tín dụng qua website, nhập thông tin theo mẫu trong 3-5 phút, nhận kết quả phê duyệt hạn mức tín dụng sau 30 phút. Mở thẻ từ nay đến 30/9 người dùng sẽ được miễn 100% phí thường niên. VIB cũng ng có chương trình "Tặng đến 100 triệu, vui hè chi tiêu"; nhận thưởng khi giới thiệu bạn bè hoặc người thân mở thẻ tại đây.

Minh Huy