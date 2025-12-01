Chủ thẻ tín dụng VPBank có cơ hội nhận e-voucher đến 11 tỷ đồng

VPBank triển khai chương trình thử thách chi tiêu độc quyền trên ứng dụng VPBank NEO dành cho chủ thẻ tín dụng, mang đến cơ hội nhận e-voucher tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng.

Để khuyến khích khách hàng gia tăng tần suất sử dụng thẻ mùa ưu đãi cuối năm, VPBank triển khai chương trình đến hết ngày 28/2/2026.

Trong chương trình, VPBank áp dụng cơ chế thử thách cá nhân hóa dựa trên dữ liệu chi tiêu để tự động đề xuất mục tiêu phù hợp cho từng khách hàng. Dù thuộc nhóm chi tiêu thấp hay cao, mỗi chủ thẻ đều có cơ hội nhận e-voucher trị giá đến 300.000 đồng khi hoàn thành thử thách. Người dùng có thể theo dõi tiến độ chi tiêu theo thời gian thực trên VPBank NEO, biết chính xác số giao dịch đã đạt, số tiền còn thiếu và nhận quà ngay khi cán mốc. Kho e-voucher được chuẩn bị sẵn với số lượng lớn, giúp trải nghiệm nhận thưởng diễn ra nhanh chóng và liền mạch.

Bên cạnh đó, dựa trên hành vi chi tiêu, VPBank cũng đa dạng hóa thử thách thông qua các thói quen chi tiêu như thanh toán online, Tap&Pay (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, VP Pay) và khi sử dụng các dịch vụ di chuyển như Be hay đường sắt đô thị metro. Mỗi trải nghiệm chi tiêu đều là một cơ hội nhận e-voucher, gia tăng tiện ích, dựa trên nhịp sống số và thói quen thanh toán hiện đại.

Phần thưởng e-voucher có thể quy đổi ngay sau khi hoàn thành thử thách tại hàng trăm thương hiệu lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Người dùng có thể dùng trong mua sắm online trên Shopee, Tiki, Grab, đặt xe - giao đồ ăn qua Be và Grab; hệ thống siêu thị như Aeon Mall, WinMart, Go&BigC, Bách Hóa Xanh. Khách hàng cũng được sử dụng e-voucher tại các chuỗi F&B nổi tiếng như Highlands Coffee, Katinat, Phúc Long, Starbucks, Pizza 4P’s... hoặc thanh toán tại các hệ thống điện máy lớn, các thương hiệu thời trang, làm đẹp, trang sức, nhà sách và nhà thuốc uy tín.

Khách hàng sử dụng VPBank có cơ hội nhận e-voucher đến 300.000 đồng sau mỗi chi tiêu. Ảnh: VPBank

Để tham gia thử thách chi tiêu và nhận quà, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước một, độc giả Đăng nhập ứng dụng VPBank NEO. Tiếp sau đó truy cập vào CardZone (Thẻ), sau đó chọn Card services (Dịch vụ thẻ) và Challenge (Thử thách). Bước 3 là đăng ký tham gia thử thách rồi thực hiện giao dịch để hoàn thành thử thách. Khi hoàn thành thử thách, hệ thống sẽ hiển thị nút "Nhận quà ngay" tại tab Đã hoàn thành. Sau thao tác này, người dùng nhấn "Nhận quà ngay", hệ thống sẽ hiển thị danh sách "Quà thử thách". Cuối cùng, người dùng chọn E-voucher mong muốn trong danh sách và nhấn "Tiếp tục" để xác nhận quà. Lưu ý, e-Voucher sẽ được lưu trữ trong mục "Kho quà của tôi". Thời gian để đổi e-voucher là 6 tháng kể từ ngày hoàn thành thử thách.

Song song với các thử thách chi tiêu, VPBank mang đến nhiều trải nghiệm mua sắm và ưu đãi cuối năm. Khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi từ hơn 100 thương hiệu lớn tại Vincom, Takashimaya cùng các nhà phân phối uy tín như ACFC, DAFC; lễ hội cuối năm với hơn 800 điểm ưu đãi về ăn uống, du lịch, giải trí phục vụ chủ thẻ, với các thương hiệu như Highland Coffee, Vietnam Airlines, Agoda và hơn 40 nhà hàng Michelin.

Trước đó, VPBank đã đạt tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng cá nhân vượt 90.000 tỷ đồng, chiếm gần 20% toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2025. Đồng thời, số lượng thẻ phát hành mới và lượng khách hàng hoạt động thường xuyên đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đạt hơn 1,7 triệu thẻ, phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển dài hạn và sự kiên định trong việc đầu tư vào mảng tài chính tiêu dùng, một trong những trụ cột của VPBank.

(Nguồn: VPBank)