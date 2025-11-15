Chủ thẻ SeABank nhận nhiều đặc quyền tại concert Mỹ Tâm

Chủ thẻ SeABank được ưu đãi mua vé, quà tặng, giảm giá dịch vụ lưu trú - di chuyển và trải nghiệm khu lounge riêng tại concert See The Light của Mỹ Tâm.

Đại diện nhà băng cho biết, concert See The Light vừa là sự kiện âm nhạc được mong đợi, còn là dịp để SeABank giới thiệu cách ngân hàng gắn kết thương hiệu với khách hàng thông qua các "điểm chạm" giàu cảm xúc. Từ quá trình chuẩn bị, đặt vé, di chuyển cho tới khoảnh khắc thưởng thức, người dùng đều được hỗ trợ bằng các tiện ích ưu tiên và ưu đãi riêng biệt.

Ở nhóm khán giả đại chúng, ngân hàng triển khai nhiều hình thức đồng hành nhằm tối ưu trải nghiệm tham dự concert. Khách hàng sở hữu các dòng thẻ Visa đều dễ dàng mua vé chính thức vào 20h ngày 16/11 trên nền tảng Megatix. Với các chủ thẻ quốc tế SeABank hiện hành (không bao gồm thẻ ghi nợ nội địa) được mua vé và giảm 10% cho toàn bộ hạng vé. Song song, khách hàng có thêm ưu đãi đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, bộ quà tặng merchandise gồm lightstick, nước uống và vật phẩm lưu niệm được thiết kế riêng cho đêm diễn.

Những ưu đãi này thể hiện mong muốn của ngân hàng trong việc đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với đời sống giải trí của người dùng. Bên cạnh vai trò tài trợ độc quyền, ngân hàng đồng hành bằng cách hướng tới việc tạo ra các "điểm chạm" giàu cảm xúc - nơi khán giả, nghệ sĩ và thương hiệu cùng chia sẻ không gian văn minh, tích cực.

Mỹ Tâm Live Concert - See The Light dự kiến diễn ra ngày 13/12 tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh:SeABank

Với chủ thẻ SeASoul, hành trình đến với See The Light được mở rộng qua loạt trải nghiệm được thiết kế riêng. Khách hàng sở hữu thẻ được ưu tiên mua vé sớm với ưu đãi giảm 15% cho mọi hạng vé. Chủ thẻ được giảm tới 30% khi đặt phòng tại chuỗi khách sạn thuộc tập đoàn BRG, hoàn tiền 15% khi mua merchandise của Mỹ Tâm trên mytammusic.

Bên cạnh đó, chủ thẻ SeASoul còn nhận bộ quà độc quyền "Made by Mỹ Tâm & SeABank" gồm các vật phẩm giới hạn mang dấu ấn riêng của Mỹ Tâm được thiết kế như món quà tri ân, khi mở thẻ và chi tiêu đủ điều kiện. Đồng thời, nhận về nhiều tiện ích tài chính đi kèm như hoàn 15% trên Spotify, Netflix hay YouTube, 1% cho chi tiêu thuộc lĩnh vực ẩm thực, du lịch, giải trí và 0,2% cho các giao dịch khác. Khách hàng được miễn phí thiết lập giao dịch trả góp kỳ hạn ba tháng với giá trị đến 20 triệu đồng mỗi lần, hoàn phí thường niên từ năm thứ hai khi đạt điều kiện giao dịch.

Theo đại diện SeABank, SeASoul được xây dựng như "chiếc cầu nhỏ" kết nối người dùng với âm nhạc theo cách chủ động và tiện lợi, thông qua các thao tác thanh toán được tối giản nhưng vẫn giữ yếu tố cảm xúc.

Đối với khách hàng SeASoul Lounge, ngân hàng mang đến hành trình tham dự concert trong không gian tách biệt. Khách hàng được tiếp đón tại khu check-in riêng, có booth chụp hình và bộ quà tặng lưu niệm. Trong đêm diễn 13/12, người dùng được bố trí khu vực Lounge với chỗ ngồi riêng, phục vụ finger food và đồ uống, giúp họ thưởng thức chương trình trong điều kiện thoải mái và riêng tư hơn.

Các chi tiết cá nhân hóa trong dịch vụ cho thấy triết lý ngân hàng theo đuổi: đặt con người ở trung tâm và mang lại sự chăm sóc toàn diện, không chỉ trong giao dịch tài chính mà cả trong những trải nghiệm đời sống khác. Hoạt động cũng là hướng đi mà ngân hàng đã triển khai từ những chương trình trước, như game "Đẳng cấp thú cưng - Rước ngàn quà tặng", cho thấy hiệu quả của việc "trò chơi hóa" và mở rộng trải nghiệm trên nền tảng số.

Concert See The Light là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất của Mỹ Tâm trong năm nay, đồng thời là cơ hội để SeABank giới thiệu cách ngân hàng đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với văn hóa đại chúng. Từ một chiếc thẻ, khách hàng có thể tiếp cận loạt giá trị thiết thực từ ưu đãi chi tiêu đến những trải nghiệm giải trí được thiết kế riêng theo từng nhóm người dùng.

Theo đại diện SeABank, mục tiêu của ngân hàng là tạo nên các chương trình hợp tác có chiều sâu, thể hiện sự thấu hiểu và tri ân khách hàng. "Với hướng đi này, ngân hàng không chỉ là nhà tài trợ đồng hành cùng nghệ sĩ, mà còn trở thành thương hiệu góp phần kết nối tài chính với cảm xúc, nơi dịch vụ được thể hiện bằng sự tinh tế và sự tôn trọng người dùng", đại diện nói.

Hoàng Đan