Chủ thẻ Napas nhận ưu đãi khi mua sắm tại Aeon Mall

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) phối hợp ví điện tử Payoo, ưu đãi đến 300.000 đồng khi thanh toán tại Aeon Mall.

Theo đó, từ ngày 16/11 đến 31/12, khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi vào các ngày: thứ 4 hàng tuần, ngày thành viên Aeon Mall (ngày 5 và 20 hàng tháng) và dịp Black Friday (25-27/11).

Cụ thể, khi mua sắm và thanh toán bằng thẻ Napas trên Payoo POS tại các cửa hàng thuộc trung tâm thương mại Aeon Mall, khách hàng được giảm tới 30% (tối đa 300.000 đồng) cho mỗi giao dịch thành công. Đặc biệt, Napas - Aeon Mall nhân đôi ưu đãi mỗi ngày cho chủ thẻ với hai lượt ưu đãi trong một ngày.

Qua chương trình, khách hàng cơ hội mua sắm với mức giá tốt nhân dịp cuối năm. Thẻ Napas ứng dụng công nghệ chip hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước ban hành và tiêu chuẩn quốc tế EMV Co., giúp gia tăng tính an toàn, bảo mật thông tin cho chủ thẻ, phòng tránh các rủi ro giao dịch gian lận, giả mạo. Với ưu điểm của thẻ chip Napas, khách hàng có thể thực hiện phương thức thanh toán không tiếp xúc chỉ bằng thao tác đưa thẻ chạm nhẹ lên thiết bị chấp nhận thẻ lắp đặt trên quầy thanh toán, ngay lập tức, giao dịch sẽ được ghi nhận mà không cần phải nhập PIN hay ký tên đối với các giao dịch giá trị nhỏ.

Sự hợp tác giữa Napas và Payoo giúp tiết kiệm thời gian, thanh toán an toàn, thông minh và tiện lợi hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy tiện ích thanh toán không tiền mặt trong tiêu dùng.

Minh Huy