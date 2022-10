Chủ thẻ Napas nhận ưu đãi khi mua iPhone 14

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) phối hợp Payoo, ưu đãi đến một triệu đồng khi mua iPhone 14 series tại Hoàng Hà Mobile, ngày 2-30/11.

Khách hàng được hưởng hai mức khuyến mại: giảm một triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ Napas trên Payoo POS đối với đơn hàng các dòng iPhone 14 series; giảm thêm 5% (tối đa 200.000 đồng) với sản phẩm khác. Mỗi khách hàng được hưởng một lần ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình.

Đại diện Napas cho biết chính sách này do đơn vị và Payoo triển khai kết hợp với Hoàng Hà Mobile - nhà bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, giúp khách mua iPhone 14 chính hãng với chi phí ưu đãi, thanh toán tiện lợi.

Khách hàng có thể thực hiện phương thức thanh toán không tiếp xúc chỉ bằng thao tác đưa thẻ Napas chạm nhẹ lên POS của Payoo lắp đặt trên quầy thanh toán tại hệ thống của Hoàng Hà Mobile. Giao dịch sẽ được ghi nhận mà không cần phải nhập PIN hay ký tên đối với giá trị nhỏ. Thẻ Napas còn tăng cường tính an toàn, bảo mật thông tin cho chủ thẻ, phòng tránh các rủi ro giao dịch gian lận, giả mạo nhờ ứng dụng công nghệ chip hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước ban hành và tiêu chuẩn quốc tế EMV Co.

Minh Huy