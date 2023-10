Chủ thẻ Napas nhận hoàn tiền khi thanh toán tại Hàn Quốc

Người dùng được hoàn 50%, tối đa một triệu đồng trong chương trình ưu đãi "Napas trong tay, khám phá ngay Hàn Quốc", từ 15/10 đến 20/12.

Chương trình do Napas cùng công ty thẻ BC Card phối hợp triển khai, áp dụng với thẻ của 11 ngân hàng: TPBank, Bắc Á Bank, Bảo Việt Bank, Co-opBank, LPBank, MAFC, OCB, Saigonbank, SHB, VIB và BVBank. Các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới của BC Card ở Hàn Quốc gồm chuỗi cửa hàng miễn thuế Shilla, Hwachang Tosan, Donghwang Tosan, C & C, Bokanyeong...

Khách hàng sẽ được hoàn 50% cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ Napas với hóa đơn tối thiểu từ 100.000 đồng, số tiền hoàn trả tối đa một triệu đồng. Chương trình không giới hạn số lần áp dụng khuyến mại.

Chương trình kéo dài đến ngày 20/12 hoặc khi hết ngân sách. Ảnh: Napas

Ưu đãi triển khai từ tháng 10/2022. Đây là lần gia hạn thứ hai của chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách Việt Nam khi chi tiêu, thanh toán bằng thẻ Napas tại Hàn Quốc.

Đại diện Napas cho biết, ưu đãi nhằm giới thiệu phương thức thanh toán tiện lợi, đơn giản và nhanh chóng cho khách hàng khi đi công tác, du lịch tại nước ngoài, thay vì thói quen đổi ngoại tệ như trước đây. Sử dụng thẻ còn giúp khách hàng có trải nghiệm thanh toán dễ dàng cùng nhiều ưu đãi, khuyến mại từ Napas, các ngân hàng và đối tác, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Thẻ Napas ứng dụng công nghệ chip không tiếp xúc (contactless) do các ngân hàng và công ty tài chính phát hành. Các dòng sản phẩm triển khai hiện nay gồm thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng nội địa, thẻ combo tích hợp chức năng ghi nợ và tín dụng trên cùng một chiếc thẻ vật lý.

Thông qua việc mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế, thẻ Napas hiện có thể thanh toán khi mua hàng tại Hàn Quốc hay giao dịch trên ATM của các nước như Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc... Đại diện đơn vị nhấn mạnh, điều này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán thẻ đa dạng, không giới hạn phạm vi và nhiều tiện ích cho người dùng.

Minh Huy