Chủ thẻ Napas có cơ hội trúng thưởng khi mua vé VinBus

Khách mua vé VinBus và thanh toán bằng thẻ nội địa Napas có cơ hội trúng hàng nghìn thiết bị Apple, từ nay đến ngày 20/12.

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus, Tập đoàn Vingroup (VinBus) triển khai chương trình "Đi VinBus, chạm thẻ Napas trúng Macbook Pro M2". Giải thưởng gồm hai giải nhất: Macbook Pro M2 2022 13 inch mỗi giải; 4 giải nhì: iPhone 13 Promax 128 GB mỗi giải; 30 giải ba: tai nghe Airpod 3 2021 mỗi giải. Tổng trị giá giải thưởng lên đến 300 triệu đồng.

Với mỗi giao dịch tại thiết bị chấp nhận thẻ (POS) trên các tuyến xe VinBus, hành khách sẽ nhận một vé lượt xe buýt tương đương một cơ hội quay số trúng thưởng. Khách hàng đi càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn. Giải thưởng không được phép quy đổi thành tiền mặt, mỗi chủ thẻ Napas chỉ được nhận một giải thưởng duy nhất trong suốt chương trình.

Chủ thẻ Napas khi mua vé Vinbus có cơ hội trúng thiết bị Apple. Ảnh: Napas

Chương trình áp dụng với thẻ nội địa Napas contacless của ngân hàng: Vietcombank, BIDV, Agribank, TPBank, SHB, VIB, BAOVIETBank, Techcombank, NCB, Nam A Bank, VietBank, KienlongBank, VietCapital Bank, SeABank, Wooribank, VietABank và Public Bank Việt Nam.

Đại diện Napas cho biết, hoạt động này hướng tới việc khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ giao thông công cộng, thân thiện và bảo vệ môi trường tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM. Thực hiện thanh toán bằng thẻ nội địa Napas không tiếp xúc (thẻ contactless) cũng góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với các sinh hoạt thiết yếu hàng ngày.

Thẻ Napas contactless sử dụng phương thức giao tiếp không tiếp xúc, chạm nhẹ giữa thẻ và thiết bị chấp nhận thẻ (POS) để thực hiện giao dịch. Biểu tượng nhận diện thẻ không tiếp xúc in trên mặt trước giúp việc thanh toán nhanh và dễ dàng với các giao dịch có giá trị nhỏ mà không cần nhập PIN hoặc ký tên lên hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ. Phương thức thanh toán "chạm" hiện đại, an toàn và phù hợp với loại hình dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Thẻ do các ngân hàng phát hành tuân thủ tiêu chuẩn thẻ chip cho thanh toán nội địa Việt Nam (viết tắt là VCCS) do Napas ban hành, có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp (số thẻ bắt đầu bằng 9704) để giao dịch trong lãnh thổ Việt Nam.

Dịch vụ vận tải hành khách công cộng VinBus vận hành 100% bằng điện, êm ái, không phát thải ra môi trường với giá vé lượt từ 7.000-9.000 đồng tùy theo tuyến. VinBus được kỳ vọng kết nối giao thông xanh trong tương lai tại các đô thị, thành phố lớn.

Minh Huy