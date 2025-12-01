Chủ thầu trả lương thợ bằng ma túy để động viên 'chạy deadline'

Hà NộiBị ép tiến độ, nhiều thợ xây gợi ý phải có "đồ" mới có sức làm cả ngày lẫn đêm, nên chủ thầu Hà Văn Sáng 3 lần đi mua ma túy về bán cho thợ.

Ngày 1/12, bị cáo Hà Văn Sáng (38 tuổi, trú Lào Cai) bị TAND Hà Nội tuyên 17 năm tù; Hà Thị Phông (36 tuổi, trú Sơn La) 16 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Sáng là thầu xây dựng, chuyên nhận ghép, tháo dỡ cốt pha và đổ bê tông cho các công trình tại Hà Nội.

Cáo trạng xác định, đầu tháng 2, khi nhận công trình trên phố Tôn Đức Thắng, Sáng thuê 11 nhân công lao động tự do, mỗi ngày 350.000-400.000 đồng. Phụ giúp còn có Phông, người quen, lương 8 triệu đồng/tháng.

Do áp lực tiến độ, Sáng yêu cầu thợ làm cả ngày lẫn đêm và tạm ứng tiền công mỗi 10 ngày để chi phí sinh hoạt. Một số thợ cho biết cần "đồ" để tỉnh táo, tức heroine. Một số còn đề nghị ứng tiền công bằng ma túy.

Viện kiểm sát xác định Sáng lo công nhân tự đi mua ma túy hoặc bỏ việc, nên mua ma túy chia cho họ dùng hằng ngày, sau đó trừ vào tiền công để giữ họ làm lâu dài.

Đầu tháng 3, Sáng ba lần mua ma túy thông qua người không quen: lần đầu 5 triệu đồng ngày 20/3 tại thôn Bản Mòn, lần hai 7 triệu đồng ngày 25/5, lần ba 50 triệu đồng. Phông giúp chia ma túy cho công nhân. Khi phát xong lần ba, cơ quan điều tra khám xét, bắt giữ hôm 5/6. Tang vật gồm 81 gói nylon bột trắng là heroine và 12 viên nén màu hồng Methamphetamine.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 11 công nhân đều dương tính ma túy và được chuyển vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hải Thư