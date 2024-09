Chủ thầu hút hố ga tìm cặn vàng bị phạt tù

Tiền GiangÔng Nguyễn Văn Dơn, 67 tuổi, không có giấy phép kinh doanh nhưng nhận thầu, thuê người hút bùn dưới hố ga của tiệm kim hoàn làm 2 người ngạt khí chết.

Ngày 17/9, ông Dơn bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động.

Trước đó, ông Dơn và chủ tiệm vàng đã bồi thường cho gia đình 2 nạn nhân tử vong 390 triệu đồng, 2 người bị thương 165 triệu đồng. Gia đình các bị hại không yêu cầu thêm, có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Theo HĐXX, bị cáo dù không đăng ký kinh doanh, không có kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động để có biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại cho công nhân nhưng vẫn nhận thầu hút hố ga tại các tiệm vàng. Nhóm công nhân không được huấn luyện kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, không được trang bị phương tiện an toàn để có biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại.

Hành vi của bị cáo đã vi phạm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế, là nguyên nhân khiến 2 công nhân tử vong, 2 người khác bị thương.

Bị cáo Nguyễn Văn Dơn tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, ông Dơn chỉ học hết lớp 3, không có chứng chỉ chuyên môn nhưng nhận hút bùn hố ga các tiệm vàng nhiều năm nay. Giữa tháng 10, ông được chủ tiệm vàng ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành thuê hút vàng cặn tại hố ga của tiệm.

"Chủ thầu" sau đó gọi điện cho anh Đoàn Thành Tâm (45 tuổi), Trương Thành Thiện (27 tuổi), Nguyễn Quốc Cường (25 tuổi) cùng 4 người khác đến thi công.

Chiều 19/10, sau khi bơm nước trong hầm xong, một công nhân trong nhóm leo xuống hố ga dùng thùng nhựa xúc bùn chuyển lên trên cho những người còn lại bỏ vào túi nylon. 15 phút sau, anh này bị ngạt khí, hô hoán.

Thấy vậy, nhóm Tâm, Thiện, Cường và một công nhân khác lần lượt leo xuống hỗ trợ nhưng tất cả đều bị ngạt khí, không tự trở lên được. Chủ tiệm vàng gọi cảnh sát PCCC- CNCH tỉnh đến giải cứu.

Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ đến nơi thì anh Tâm đã chết. Trong 3 nạn nhân còn lại được đưa đến bệnh viện thì anh Thiện cũng tử vong sau 5 ngày được cứu chữa. Hai nạn nhân còn lại mang thương tật 99% và 13%.

