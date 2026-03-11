Chủ tàu cá nguy cơ lỗ nặng vì chi phí dầu tăng mạnh

Giá dầu tăng khiến chi phí mỗi chuyến biển xa bờ đội thêm 40–60 triệu đồng, nhiều chủ tàu ở miền Trung lo thua lỗ, gánh nợ sau chuyến ra khơi.

Ngày 10/3, tại cảng cá Quy Nhơn (Gia Lai), hàng chục tàu cá tất bật chuẩn bị đá lạnh, lương thực, ngư cụ và tiếp nhiên liệu cho chuyến biển đầu năm. Không khí nhộn nhịp như thường lệ, nhưng nhiều chủ tàu cho biết đang lo lắng khi chi phí dầu tăng mạnh.

Hàng trăm tàu cá đang neo đậu ở cảng cá Quy Nhơn sáng 10/3. Ảnh: Trần Hóa

Ở khu vực neo đậu, nhiều tàu cá nằm san sát. Một số chủ tàu nói nếu giá nhiên liệu tiếp tục leo thang, họ có thể phải cho tàu nằm bờ vì càng ra khơi càng có nguy cơ thua lỗ.

Sau khi bơm hơn 5.000 lít dầu diesel với giá 30.800 đồng một lít, tổng chi phí hơn 150 triệu đồng, ông Nguyễn Hứa (50 tuổi) đưa tàu cá công suất 850 CV sang khu vực tiếp nhận đá lạnh và lương thực. Tàu của ông chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương tại vùng biển Trường Sa.

Theo ông Hứa, mỗi chuyến biển kéo dài khoảng một tháng với 7–11 lao động. Ngoài dầu, tàu còn phải chuẩn bị đá lạnh, thực phẩm, mồi câu, chi phí hậu cần và tiền công thuyền viên.

"Chuyến biển trước Tết, giá dầu chỉ khoảng 19.000 đồng một lít, tổng chi phí nhiên liệu gần 95 triệu đồng. Nay tăng lên hơn 150 triệu, chênh lệch khoảng 55 triệu đồng tiền dầu", ông nói.

Cùng với nhiên liệu, các khoản chi khác như lương thực, đá lạnh và nhu yếu phẩm cũng tăng theo. Tính chung, mỗi chuyến biển hiện tốn thêm khoảng 50–60 triệu đồng so với cuối năm ngoái.

Theo nhiều ngư dân, nghề biển vốn phụ thuộc lớn vào thời tiết và sản lượng đánh bắt. Khi chi phí đầu vào tăng mạnh, rủi ro càng cao. Nếu chuyến biển trúng cá thì còn có lãi, nhưng gặp thời tiết xấu hoặc sản lượng thấp, tiền bán cá có thể không đủ bù chi phí.

Các thuyền viên tàu cá ông Nguyễn Hứa chuẩn bị ngư cụ trước khi ra khơi. Ảnh: Trần Hóa

Ngư dân Võ Văn Lưu (42 tuổi, phường Quy Nhơn) cho biết tàu của ông mỗi chuyến tiêu thụ khoảng 3.000 lít dầu. Cuối năm ngoái, giá khoảng 17.000 đồng một lít, tổng chi phí chừng 50 triệu đồng; nay tăng lên gần 90 triệu đồng, chênh lệch khoảng 40 triệu.

"Biết nguy cơ lỗ cao nhưng nhiều ngư dân vẫn phải ra khơi vì đây là nguồn thu nhập chính. Nếu tàu nằm bờ lâu thì càng khó khăn hơn", ông Lưu nói.

Tại cảng cá Tịnh Hòa (Quảng Ngãi), cách Quy Nhơn gần 200 km, ngư dân Võ Út cũng lo lắng trước chuyến biển ra ngư trường Hoàng Sa. Để chuẩn bị, ông phải mua 4.000 lít dầu diesel. Nếu trước ngày 5/3 số dầu này chỉ tốn khoảng 76 triệu đồng thì hiện phải chi hơn 120 triệu.

"Giờ mỗi chuyến ra khơi đều thấp thỏm vì chi phí tăng cao. Chúng tôi chỉ mong giá dầu giảm để còn làm ăn", ông Út nói.

Theo ngư dân, nhiên liệu thường chiếm 40–60% tổng chi phí mỗi chuyến biển. Khi giá dầu tăng mạnh, áp lực tài chính lập tức đè nặng lên các chủ tàu, đặc biệt là những người vay vốn để đóng mới hoặc cải hoán tàu.

Tàu cá ở cảng Mỹ Á, Quảng Ngãi, nằm bờ chờ giá dầu giảm. Phạm Linh

Quảng Ngãi và Gia Lai là hai địa phương có đội tàu cá lớn trong cả nước, với lần lượt gần 5.000 và hơn 5.700 tàu, phần lớn khai thác xa bờ tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Bình Châu (Quảng Ngãi), cho biết chi phí nhiên liệu thường chiếm khoảng một nửa tổng chi phí chuyến biển. Với mức giá hiện nay, tiền dầu có thể gần gấp đôi so với khoảng 10 ngày trước.

Theo ông Hùng, các tàu cá khai thác xa bờ và tuân thủ quy định liên lạc hiện được Nhà nước hỗ trợ 25–100 triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi chuyến. Khoản này phần nào giúp ngư dân giảm bớt áp lực khi giá dầu tăng cao.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, nói đơn vị đang theo sát diễn biến giá xăng dầu để báo cáo và đề xuất phương án hỗ trợ, giúp ngư dân bám biển.

Trần Hóa - Phạm Linh