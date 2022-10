Chủ tài khoản Telegram có 8.000 video khiêu dâm bị bắt

Cần ThơTrần Cao Minh, 34 tuổi, lập nhiều kênh trên Telegram với gần 100.000 thành viên, đăng 8.000 video và ảnh khiêu dâm rồi thu phí người dùng, thu về 400 triệu.

Ngày 19/10, Minh và đồng phạm Trần Văn Phúc, 34 tuổi bị Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, bắt tạm giam về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Trần Cao Minh (trái) và Trần Văn Phúc. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra, từ năm 2020 Minh dùng Telegram (ứng dụng nhắn tin, gọi video, chia sẻ file đa nền tảng miễn phí) trên điện thoại di động và laptop để tạo nhiều nhóm, kênh với gần 100.000 thành viên tham gia. Anh ta đã đăng tải hơn 7.000 video, trên 1.000 ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy với tổng dung lượng đã được số hóa trên 150 Gigabytes.

Thành viên tham gia các nhóm có nhu cầu sử dụng các "sản phẩm" này phải đóng phí theo 3 mức: 100.000 đồng/3 tháng, 200.000 đồng/7 tháng, 300.000 đồng/12 tháng. Họ thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc ví Momo (ứng dụng tài chính cho phép chuyển nhận tiền siêu nhanh) cho Minh. Nếu thành viên là người nước ngoài thì sử dụng Paypal (dịch vụ trung gian dùng để thanh toán và chuyển tiền quốc tế qua mạng Internet) để giao dịch.

Minh thuê Trần Văn Phúc hỗ trợ điều hành và đăng tải video đồi trụy lên các nhóm, trả công theo tháng.

Hành vi của Minh bị Công an TP Cần Thơ phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) điều tra từ tháng 8. Khám xét phòng trọ của Minh, nhà chức trách thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ.

Biết Minh bị bắt, Phúc ra đầu thú. Cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Cửu Long