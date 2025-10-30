Chủ sở hữu nhà thuốc Long Châu mỗi tháng thu hơn 4.000 tỷ đồng

FPT Retail, chủ sở hữu chuỗi Long Châu và FPT Shop, thu 36.170 tỷ đồng trong chín tháng đầu năm nhờ mở mới hàng loạt điểm kinh doanh.

Trong báo cáo tài chính mới công bố, FPT Retail (công ty mẹ của Long Châu) cho biết doanh thu chín tháng đầu năm tăng 26% so với cùng kỳ. Ước tính bình quân mỗi tháng công ty thu trên 4.000 tỷ đồng.

Chuỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng đóng góp gần 70% vào tổng doanh thu, tương đương 24.800 tỷ đồng. Phần còn lại hơn 11.550 tỷ đồng đến từ chuỗi bán lẻ điện thoại, thiết bị tin học và linh kiện điện tử FPT Shop.

Ban lãnh đạo FPT Retail gọi chuỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu là động lực tăng trưởng chính, bởi doanh thu cao hơn cùng kỳ đến 38%. Kết quả kinh doanh của chuỗi này nhảy vọt nhờ mở thêm 450 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trong chín tháng, nâng tổng số lên 2.520. Mỗi nhà thuốc Long Châu đang có doanh thu bình quân hàng tháng 1,2 tỷ đồng.

Với chuỗi FPT Shop, doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ dù số lượng cửa hàng giảm nhẹ. Theo ban lãnh đạo, tăng trưởng chủ yếu đến trong quý III khi ngành hàng điện máy, laptop vào mùa tựu trường và nhu cầu đặt trước iPhone 17 biến động mạnh.

Nhà thuốc Long Châu và cửa hàng FPT Shop nằm cạnh nhau trên đường Lê Quang Định, TP HCM. Ảnh: FPT Retail

Lũy kế chín tháng, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) của chuỗi Long Châu đạt gần 1.200 tỷ đồng, còn FPT Shop hơn 180 tỷ đồng. Trừ hết chi phí, FPT Retail lãi trước thuế 804 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT Retail đặt mục tiêu năm nay thu 48.100 tỷ đồng và lãi trước thuế hợp nhất 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 70% so với năm ngoái. Nếu đạt được, đây là kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. Tính đến cuối quý III, họ hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 90% lợi nhuận.

Theo nhiều nhóm phân tích, FPT Retail có khả năng vượt xa kế hoạch này bởi họ đã sớm hoàn thành mục tiêu mở rộng hệ thống, cộng thêm sức mua có thể hồi phục trong mùa cao điểm cuối năm. Công ty Chứng khoán BSC cho rằng doanh thu của FPT Retail năm nay đạt hơn 49.460 tỷ đồng, còn VNDirect lạc quan hơn với dự phóng lên đến 50.300 tỷ đồng.

FPT Retail hiện có tổng tài sản hơn 19.700 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 16.000 tỷ đồng. Giá trị tài sản của chuỗi nhà thuốc và tiêm chủng chiếm gần 13.000 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với cách đây một năm.

Phương Đông