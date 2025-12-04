Chủ sở hữu dao có thể bị phạt nếu để người khác dùng gây án

Theo quy định mới, chủ sở hữu các loại dao có tính sát thương cao sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng nếu không quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng vào mục đích phạm pháp.

Đây là một trong những nội dung mới được nêu tại Nghị định 282/2025, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong ba lĩnh vực: an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ 15/12.

Trong 22 loại vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Điều 14 nêu cụ thể về 7 hành vi thuộc quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao.

Cụ thể, người sử dụng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng sử dụng vào mục đích trái pháp luật, có thể bị phạt 1-2 triệu đồng.

Các loại dao có tính sát thương cao, khi sử dụng trong lao động, sản xuất, cần được chủ sở hữu quản lý, bảo quản, tránh để người khác lợi dụng làm công cụ gây án. Ảnh: Đắc Thành

Biện pháp quản lý, bảo quản dao có tính sát thương cao đã được hướng dẫn tại Điều 7, Nghị định 149/2024. Theo đó, cá nhân khi vận chuyển, mang dao có tính sát thương cao để sử dụng trong lao động, sản xuất, sinh hoạt phải được bọc hoặc cất giữ, quản lý bảo đảm an toàn; mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng phải được bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ. Người sử dụng phải có biện pháp quản lý, bảo quản chặt chẽ, không để người khác lợi dụng sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Việc bán, giới thiệu sản phẩm dao có tính sát thương cao tại địa điểm cố định phải cất giữ trong tủ, khay hoặc giá; trường hợp bán dao có tính sát thương cao không có địa điểm cố định thì phải bọc kín, đóng gói hoặc có biện pháp cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn.

Mức phạt 1-2 triệu đồng cũng được áp dụng cho hành vi mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn; hoặc làm mất, thất lạc dao có tính sát thương cao trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển nhưng không thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Danh mục các loại dao có tính sát thương cao được ban hành tại Phụ lục 5, kèm Thông tư số 75/2024 của Bộ trưởng Công an như sau:

Vẫn về quy định liên quan dao có tính sát thương cao, Điều 14 còn quy định mức phạt 2-4 triệu đồng nếu không bọc kín, đóng gói hoặc đóng thùng sản phẩm dao; sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính sát thương cao không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đóng tên cơ sở sản xuất hoặc nhãn hiệu, ký hiệu trên sản phẩm; không cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất dao có tính sát thương cao khi có yêu cầu...

Trong 5 năm qua, tính đến 2023, công an đã phát hiện, bắt trên 16.000 vụ, 26.000 người sử dụng các loại dao và công cụ, phương tiện tương tự dao để gây án. Hành vi của họ chủ yếu là giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Tăng tiền phạt vi phạm liên quan sử dụng drone, flycam

Tại Điều 8, Nghị định 282/2025 cũng điều chỉnh mức phạt với các vi phạm về việc sử dụng tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ (drone, flycam) theo hướng tăng gấp đôi, hoặc gấp 1,5 lần so với quy định cũ.

Ví dụ, hành vi sử dụng tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ chưa được đăng ký cấp phép bay hoặc tổ chức các hoạt động bay khi chưa có giấy phép hoặc đã đăng ký nhưng điều khiển bay không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn cho phép, theo quy định hiện hành, sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng. Song từ ngày 15/1, khi Nghị định 282 có hiệu lực, người vi phạm các điều này sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng.

Việc bay drone, flycam không đúng nội dung trong phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp, theo quy định hiện hành, sẽ có mức phạt 8-10 triệu đồng, cũng được nâng lên 9-12 triệu đồng theo quy định mới.

Trước đó, ngày 5/11, Nghị định 288 về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác được Chính phủ ban hành, hiệu lực từ 5/11/2025. Theo đó, mọi thiết bị phải được đăng ký trước khi đưa vào sử dụng. Người điều khiển phải đủ 18 tuổi, không sử dụng rượu bia, ma túy hay các chất bị cấm khi bay. Với thiết bị nặng dưới 0,25 kg, người dưới 18 tuổi được phép điều khiển nếu đảm bảo an toàn.

Người sử dụng thiết bị phải có Giấy phép điều khiển bay. Trường hợp điều khiển thiết bị nặng từ 2 kg trở lên, bay ngoài tầm nhìn hoặc theo chương trình cài đặt sẵn, cần có Giấy phép điều khiển bay quan sát bằng thiết bị hoặc chứng chỉ quốc tế được Bộ Quốc phòng công nhận.

Hoạt động bay trong khu vực cấm chỉ được cấp phép khi phục vụ công vụ, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Hải Thư