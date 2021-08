Chủ sở hữu Công viên Đầm Sen lỗ hơn 235 tỷ đồng

Covid-19 khiến chủ quản Công viên Văn hóa Đầm Sen ghi nhận bốn quý liên tiếp kinh doanh dưới giá vốn, lỗ lũy kế hơn 235 tỷ đồng.

Có xương sống là Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phú Thọ Tourist - DSP) tiếp tục bị Covid-19 ăn mòn "sức khỏe" doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm nay, chủ quản Công viên Đầm Sen đem về 38,5 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 39% so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty này lỗ gộp hơn 69 tỷ đồng.

Tuy tiết giảm được một nửa nhóm chi phí thường xuyên nhưng hụt đi một phần ba doanh thu tài chính khiến Phú Thọ Tourist không cải thiện được lợi nhuận. Cuối cùng, chủ quản Công viên Đầm Sen phải chịu lỗ ròng hơn 54 tỷ đồng. Mức này có cải thiện so với khoản lỗ gần 145 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng nguyên nhân là trong báo cáo 6 tháng năm 2020, công ty đã hạch toán bổ sung tiền thuê đất truy thu từ tháng 5/2016 đến hết năm 2019. Số tiền truy thu được là hơn 104 tỷ đồng. Nếu loại trừ khoản này, lỗ lũy kế bán niên 2021 của Phú Thọ Tourist tăng thêm khoảng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Như vậy, đây là quý thứ năm liên tiếp, doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ. Đến cuối tháng 6, Phú Thọ Tourist lỗ lũy kế hơn 235 tỷ đồng, tăng gần 30% so với hồi đầu năm.

Lần đầu tiên chủ quản Công viên Đầm Sen ghi nhận lợi nhuận âm là vào quý II/2020. Cả năm ngoái, doanh thu chỉ đạt 134 tỷ đồng, giảm 57% so năm trước đó. Mảng vui chơi giải trí, du lịch, du lịch sinh thái có doanh thu sụt giảm mạnh do ảnh hưởng nặng từ Covid-19. Riêng Công viên Văn hóa Đầm Sen cả năm chỉ có hơn 109 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 58% so với năm 2019.

Sang năm 2021, Ban lãnh đạo Phú Thọ Tourist đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ năm ngoái. Kế hoạch năm nay là giảm lỗ 100 tỷ đồng so với năm 2020. Theo kế hoạch, tổ chức các sự kiện kinh doanh là giải pháp quan trọng của Đầm Sen để hoàn thành kế hoạch được giao. Nửa cuối năm nay, công viên này dự kiến tổ chức 19 sự kiện và chương trình lớn, trong đó cao điểm nhất là ba tháng hè (tháng 6 đến tháng 9).

Tuy nhiên, kế hoạch này lập ra khi Ban lãnh đạo dự đoán Covid-19 bắt đầu thuyên giảm từ tháng 7 trở đi, từ đó công ty có thể đẩy mạnh kinh doanh trong nửa cuối năm. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, kế hoạch này đứng trước nguy cơ khó bảo toàn.

Khách tắm tại Công viên nước Đầm Sen ngày 1/5. Ảnh: Tâm Linh

Trong tài liệu gửi đến các cổ đông hồi tháng 6, Phú Thọ Tourist cũng lường trước tình hình kinh doanh sẽ gặp những khó khăn khách quan. Trong đó, tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường nên tình hình kinh tế và sức mua của người dân khó phục hồi như giai đoạn trước dịch.

Ngoài ra, nguồn tiền mặt của công ty bị giảm đáng kể do phải nộp các khoản truy thu tiền thuê đất. Cuối tháng 6, Phú Thọ Tourist chỉ còn hơn 1,8 tỷ đồng tiền mặt, giảm gần 3 lần so với đầu năm. Thêm vào đó, kết quả kinh doanh của công viên nước năm ngoái không khả quan làm giảm tỷ lệ chia cổ tức cộng với lãi suất ngân hàng giảm, từ đó giảm doanh thu tài chính của công ty.

Để giảm lỗ, Phú Thọ Tourist tập trung tiết kiệm tối đa chi phí. Năm ngoái, công ty này phát sinh hơn 130 tỷ đồng chi phí ngoài kế hoạch do truy thu tiền thuê đất, tiền lãi lợi nhuận chậm nộp về tổng cục thuế...

Một hướng đi khác của công ty là nghiên cứu đầu tư tài chính để cải thiện kết quả kinh doanh. Nếu được chủ sở hữu vốn nhà nước (Thành ủy TP HCM) đồng ý thì Phú Thọ Tourist sẽ dành ra một khoản vốn để mua trái phiếu doanh nghiệp, kỳ vọng có lãi suất tốt hơn lãi suất ngân hàng (lãi suất dự kiến 10%).

Phú Thọ Tourist quản lý và điều hành bốn đơn vị kinh doanh gồm Công viên Văn hóa Đầm Sen, cụm khách sạn Ngọc Lan - Phú Thọ, Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đầm Sen và Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát. Trong đó, Công viên Đầm Sen thành lập năm 1999, nằm trên đường Hòa Bình, phường 3, quận 11. Có vị trí ở gần trung tâm thành phố, công viên này thu hút nhiều du khách tới tham quan, vui chơi.

Công ty còn tham gia liên kết tại Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (phụ trách đầu tư khai thác các trò chơi giải trí dưới nước) và đầu tư tài chính vào hai khách sạn gồm Sài Gòn - Đà Lạt (Lâm Đồng) và Sài Gòn - Đông Hà (Quảng Trị).

Tất Đạt