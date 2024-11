Chủ siêu dự án 4 tỷ USD ở Quảng Nam gặp khó về tăng vốn

Công ty Nam Hội An - chủ dự khu nghỉ dưỡng Hoiana muốn tăng vốn thêm 196,5 triệu USD, nhưng chưa thể thực hiện sau hơn nửa năm.

Từ tháng 4, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ thêm 196,5 triệu USD qua chuyển đổi các khoản vay của công ty mẹ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Nam. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm, hồ sơ xin tăng vốn của chủ dự án khu nghỉ dưỡng Hoiana chưa được thông qua.

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã tham vấn ý kiến một số đơn vị liên quan như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, Sở Tài chính, Cục Thuế. Tuy nhiên, các cơ quan này đều không có cơ sở pháp lý để ý kiến.

Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Nam, Luật Doanh nghiệp năm 2020 không có quy định về việc chủ sở hữu doanh nghiệp ở nước ngoài chuyển khoản nợ vay thành vốn điều lệ góp thêm vào công ty con.

Dù vậy, cơ quan này cho biết Hoiana là dự án có quy mô lớn, đến nay giai đoạn 1 đã đóng góp lớn cho ngân sách địa phương, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Vì vậy, sở đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn.

Một phần dự án khu nghỉ dưỡng Hoiana. Ảnh: CĐT

Trước đó, để thực hiện khu nghỉ dưỡng, Nam Hội An đã vay 196,5 triệu USD trực tiếp từ công ty mẹ - Hoi An South Investments (Singapore) - thông qua 13 khoản vay. Đến nay, để hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Nam Hội An và công ty mẹ thống nhất chuyển đổi toàn bộ dư nợ thành vốn góp và tăng vốn điều lệ tương ứng với số tiền này.

Theo quan điểm của Nam Hội An, không có quy định nào cấm việc chuyển đổi khoản vay của công ty mẹ thành vốn điều lệ. Doanh nghiệp này nói rằng thực tế một số công ty khác cùng ngành đã tăng vốn điều lệ qua hình thức này.

Nằm tại huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, dự án khu nghỉ dưỡng Hoianna có tổng vốn đầu tư hơn 81.000 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD.

Siêu dự án gồm nhiều hạng mục như khu kinh doanh trò chơi có thưởng, kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, sân golf, vui chơi giải trí cao cấp. Tiến độ dự án được chia thành 7 giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Hiện Hoiana hoàn thành được một phần dự án như khu khách sạn, casino, sân golf và đưa vào vận hành.

Tại cuộc gặp lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tháng trước, Chủ tịch, kiêm CEO Nam Hội An Steven Wolstenholme cho biết giai đoạn 2 của dự án có mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD, tạo thêm việc làm cho khoảng 2.500 lao động.

Anh Tú