Chủ shop quần áo bị bắt vì hãm hại bé gái

An GiangVõ Thanh Dũng, 56 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng lúc đo quần áo đã xâm hại bé gái 12 tuổi.

Ngày 3/1, Dũng bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Võ Thanh Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 28/12/2025, bé gái 12 tuổi đạp xe đến cửa hàng của Dũng để nhận chiếc quần đã đặt mua trước đó. Lúc này, trong cửa hàng chỉ có một mình ông ta.

Dũng giả vờ gọi bé gái vào trong để kiểm tra lại số đo, rồi giở trò đồi bại. Do hắn cầm cây thước gỗ trên tay, nạn nhân sợ bị đánh nên không dám kháng cự. Bé gái sau đó kể lại sự việc với người thân. Vụ việc được trình báo đến công an.

Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận hành vi.

An Minh