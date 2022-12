Chủ shop online tăng doanh thu nhờ dịch vụ hậu mãi của BEST Express

Nhiều shop online cho biết các dịch vụ hậu mãi của BEST giúp tiết kiệm chi phí nhân sự, nguyên liệu đóng gói, từ đó giảm giá sản phẩm, thu hút thêm nhiều khách hàng.

Mới đây, BEST Express công bố khép lại năm 2022 với nhiều thành tựu mở rộng mạng lưới dịch vụ, gia tăng hệ sinh thái lợi ích toàn diện, mang đến những sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, đơn vị còn nâng cao số lượng, chất lượng nhân sự nhằm phục vụ khách hàng ngày càng nhanh chóng, hiệu quả.

Trong buổi livestream fanpage BEST Express Vietnam lúc 19h30 ngày 26/12, đơn vị đã dành tặng khán giả theo dõi và khách hàng những phần quà có tổng trị giá hàng chục triệu đồng, tri ân sự ủng hộ và đồng hành trong suốt năm qua. Trong đó, ba voucher mua sắm có giá trị lên đến một triệu đồng đã trao cho những khách hàng may mắn, có tương tác xuyên suốt chương trình. Ngoài ra, BEST còn dành tặng cho những khách hàng theo dõi, ủng hộ đơn vị suốt thời gian qua nhiều thẻ cào điện thoại, voucher mua sắm.

Thông qua chương trình này, BEST cũng nhận về hàng chục nghìn bình luận chia sẻ, nhận xét về chất lượng dịch vụ từ các khách hàng là chủ shop, người từng sử dụng dịch vụ và cả các đối tác lâu năm. Cụ thể, khách hàng Dung Bùi cho biết dịch vụ chuyển phát của BEST không chỉ có thời gian giao nhanh chóng mà shipper của bưu cục còn đến tận shop lấy hàng, giúp đóng gói cẩn thận và gửi bưu kiện đến tay khách hàng nguyên vẹn, chỉnh chu.

Khách hàng Thanh Thảo đã gắn bó và sử dụng dịch vụ BEST từ giữa năm 2020 đến nay. Chị nhận xét tốc độ giao hàng ngày càng nhanh chóng. Nhất là sau khi đơn vị triển khai thêm các tuyến vận chuyển hàng không hợp tác cùng Swift247, những kiện Bắc - Nam rút ngắn thời gian đáng kể. Các khách liên tỉnh thậm chí có thể nhận hàng ngay trong ngày.

Ngoài chất lượng dịch vụ, các chương trình ưu đãi cũng là điểm cộng hút người dùng. Khách hàng Phạm Tuyết cho biết mức phí BEST đang áp dụng hợp lý vì có nhiều ưu đãi, hậu mãi cho khách hàng. Nhờ các dịch vụ cộng thêm, chị có thêm không gian để cân đối các phí vận chuyển, đóng gói, từ đó có thể giảm thêm giá thành sản phẩm, giúp hút thêm người mua, cải thiện hiệu quả doanh thu.

Từ khi sử dụng BEST, những chi phí đóng gói, nhân công của shop tôi giảm rõ rệt. Nhờ đó tôi có thể hạ thêm giá thành sản phẩm, giúp khách hàng dễ mua mà shop cũng nhiều lợi nhuận hơn", chị Tuyết chia sẻ.

Ngoài các chia sẻ từ chủ shop online, phía đại diện BEST Express cũng có những thông tin hữu ích đến đối tác về việc triển khai gửi thông báo tình trạng đơn hàng qua tin nhắn. Hình thức này từ khi áp dụng cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ chủ shop. Vào các đợt cao điểm, lượng đơn nhiều hơn hẳn ngày thường. Việc báo tình trạng đơn hàng qua tin nhắn Zalo giúp các chủ shop dễ dàng cập nhật mà không cần đăng nhập vào ứng dụng.

"Tôi sử dụng các app tin nhắn thường xuyên nên việc cập nhật trạng thái đơn hàng như đã giao, chưa giao, tiền COD thu thế nào... qua tin nhắn giúp tôi quản lý shop dễ dàng hơn. Đồng thời, khách hàng của shop cũng nhận được tin nhắn thông báo về đơn hàng giúp giảm thiểu tình trạng giả mạo", khách hàng Phạm Tuyết cho biết.

Mặt khác, việc đa dạng hóa loại hình dịch vụ cũng là điểm cộng giúp các đơn vị vận chuyển ghi điểm với đối tác shop online. Với BEST, việc xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên phản hồi thắc mắc, tin nhắc của khách trong vòng 20 giây đúng như cam kết thời gian qua được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Chị Diệp Thị Mỹ Biên chia sẻ trên livestream shop mình rằng bản thân là fan của BEST Express. Shop chị gửi hàng qua đơn vị này với lượng đơn lớn. Vào tháng sale cao điểm, lượng hàng có thể vượt mốc 1.000 đơn. BEST đã cử nhân viên chăm sóc khách hàng riêng giúp shop chị phản hồi nhanh chóng, chi tiết hơn cho người mua.

Cũng trong buổi livestream này, BEST Express chính thức giới thiệu dịch vụ tạm ứng phí COD lên đến 80%, hợp tác cùng Sổ Bán Hàng. Chương trình nhằm hỗ trợ các đối tác giải quyết vấn đề xoay vòng vốn, có thể nhập và bán hàng trong thời gian cao điểm. Người dùng có tài khoản Bryan Pham chia sẻ trong livestream rằng anh mong được sử dụng dịch vụ tạm ứng này để có thể tối ưu việc nhập hàng dịp cuối năm, phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Từ khi gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST Express mở rộng hoạt động khắp 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu khách hàng từ shop online đến các sàn thương mại điện tử lớn, các kênh mua sắm nội địa. Doanh nghiệp liên tục triển khai những chương trình khuyến mãi, quà tặng giá trị tri ân khách hàng. Bên cạnh đó, trong năm nay, đơn vị cũng liên tục nâng cấp các tính năng gia tăng trải nghiệm khách hàng như thông báo hành trình đơn hàng qua tin nhắn, triển khai vận chuyển bằng đường hàng không để rút ngắn thời gian vận chuyển, mở kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến trong 20 giây...

