Chủ shop online đánh giá cao chính sách hỗ trợ của BEST Express

BEST Express được đối tác shop online đánh giá cao về các dịch vụ hỗ trợ đóng hàng, dán mã vận đơn… bên cạnh đảm bảo vận chuyển nhanh chóng, an toàn cho kiện hàng.

Suốt thời gian cung cấp dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam, ngoài giao nhận đơn hàng, BEST Express còn liên tục đa dạng hóa các gói hỗ trợ khác, đáp ứng nhu cầu đối tác và khách hàng. Các dịch vụ bổ sung này được nhiều shop online đánh giá cao và hài lòng, nhất là vào các tháng cao điểm, nhiều lễ hội mua sắm, chiến dịch ưu đãi...

Chị Thương trong buổi tham quan trung tâm phân loại BEST Express TP HCM. Ảnh: BEST Express

Chị Thanh Thương, chủ shop online hóa mỹ phẩm và thức ăn dinh dưỡng trên Facebook và TikTok Shop cho biết hai tiêu chí chị đề cao nhất khi kinh doanh là nguồn hàng đảm bảo chất lượng và đơn vị vận chuyển an toàn, nhanh chóng. Vì đặc trưng hàng hóa mỹ phẩm hầu hết là chai lọ thủy tinh dễ biến dạng, chị đã đổi nhiều nhà vận chuyển vì chưa đáp ứng được yêu cầu này.

Bắt đầu hợp tác cùng BEST Express năm 2021, trong tháng đầu, chị Thương gửi thử vài chục đơn nhỏ để xem chất lượng dịch vụ. Sau khi chính thức gửi hàng qua BEST Express, chị đánh giá cao nhân viên BEST hướng dẫn shop đóng gói hàng cụ thể, chuyên nghiệp. Nếu không biết cách, nhân viên bưu cục sẽ đến hỗ trợ, cung cấp một số vật dụng như bọc chống sốc, băng keo... giúp bảo vệ hàng hóa tốt hơn.

"Họ bọc chai lọ, hàng dễ vỡ nhiều lớp, chèn thêm đệm chống sốc để gói hàng không biến dạng lúc vận chuyển. Hàng shop tôi giao đến khách hầu như nguyên vẹn, không bị phàn nàn gì khiến tôi rất hài lòng", chị cho hay. Trong lần đến thăm trung tâm phân loại BEST Express tại TP HCM hồi tháng 9, chị ấn tượng với tốc độ chia chọn hàng tại đây.

Trung bình hàng giao nội tỉnh, khách shop chị có thể nhận trong ngày hoặc chậm nhất hôm sau. Hàng ngoại tỉnh khoảng 2-3 ngày tùy tuyến đường. Chị Thương cho biết thời gian giao vận shop không can thiệp được nên bắt buộc phải tìm nhà vận chuyển uy tín, tốc độ giao nhanh để đảm bảo nhận phản hồi tích cực từ khách mua. Sau nhiều lần đổi đơn vị, chị quyết định hợp tác lâu dài cùng BEST Express.

Chị Thúy Trinh được nhân viên BEST hướng dẫn về quy trình chia chọn tại trung tâm phân loại. Ảnh: BEST Express

Tương tự, chủ shop Thúy Trinh cũng ấn tượng với dây chuyền phân loại tự động tại trung tâm. Chị nhận xét tốc độ giao hàng của bưu cục BEST tại khu chị khá nhanh, shipper cũng rất thân thiện. Shop chị cũng trao đổi cùng các khách hàng để cải thiện dịch vụ và nhận về khá nhiều phản hồi tích cực. Đa số nhận định cách giao hàng chuyên nghiệp, đúng hạn.

Trong dịp sale 10/10 vừa qua, shop có nhiều ưu đãi, chốt được hơn 100 đơn. Nhân viên bưu cục BEST quận 12 nhiệt tình đến tận shop hỗ trợ đóng gói và lấy hàng để kịp giao cho khách. Hiện các đơn chuyển đi tỉnh của shop chị tiếp tục được nhân viên BEST theo dõi, hỗ trợ giao nhanh cho shop.

Đồng thời, trong buổi livestream cùng BEST Express, chủ shop Phượng Văn tại Thủ Đức cũng đánh giá cao sự nhiệt tình của nhân viên bưu cục. Ngoài hỗ trợ lấy hàng tận nơi, họ còn cử cả nhân viên đến hỗ trợ đóng gói, dán mã vận đơn, giúp mang thêm các đồ dùng như băng keo, đệm chống sốc... trong những dịp sale cao điểm. Có hôm họ đến shop lấy hàng 4-5 lần thay vì chỉ đến một lượt, giúp shop đảm bảo thời gian giao vận sớm nhất có thể.

Ngoài các đánh giá trên, BEST Express còn được đối tác hưởng ứng những chương trình trợ giá, khuyến mãi như vận chuyển đồng giá 9.000 đồng cho khu vực Hà Nội; 5.000 đồng cho người dùng mới đăng ký gửi hàng qua BEST... Các chiến dịch này giúp thu hút khách hàng, kích cầu sử dụng dịch vụ.

Anh Phúc Trần đánh giá cao các chương trình ưu đãi BEST cung cấp để kích cầu người dùng sử dụng dịch vụ. Ảnh: BEST Express

Chủ shop online Phúc Trần tại TP HCM cho rằng khuyến mãi là điểm thu hút của các đơn vị vận chuyển. Bưu cục tại Bình Tân phục vụ shop anh khá tốt, thường có những chương trình khuyến mãi độc quyền cho các khách lâu năm.

Ngoài ra bưu cục còn có chính sách chiết khấu giá vận chuyển riêng, giúp anh tiết kiệm chi phí, nhẹ gánh hơn khi bán hàng. Anh cũng đã trực tiếp ghé thăm trung tâm phân loại của BEST tại Củ Chi và quay video chia sẻ với các khách hàng của mình về công nghệ, chương trình khuyến mãi cho các shop online khác cùng tham khảo.

Đại diện BEST Express cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ shop online, giúp gia tăng trải nghiệm dịch vụ thông qua công nghệ. Đồng thời họ cũng sẽ triển khai thêm các chương trình khuyến mãi để nâng cao mức sử dụng của khách hàng toàn quốc.

