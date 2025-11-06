Chú rể Hà Nội phải 'thi' IELTS mới được đón dâu

Muốn đón dâu, chú rể Nhật Ninh, 25 tuổi, phải vượt qua thử thách đặc biệt: hoàn thành đúng 3/5 câu trong bài thi nghe IELTS do chính cô dâu ra đề.

Sáng 16/10, sau khi xin phép gia đình nhà gái ở xã Tam Hưng, anh Nhật Ninh vào phòng đón cô dâu thì bất ngờ thấy trước cửa phòng giấy bút, tai nghe và đề thi đã chuẩn bị sẵn.

"Cô dâu tuyên bố phải làm đúng quá nửa mới đồng ý theo về khiến tôi có chút lo lắng", Ninh kể. Bài thi gồm 5 câu hỏi dạng IELTS Listening. Chú rể chỉ được nghe một lần và trả lời câu hỏi dưới sự giám sát của cô dâu và 6 phù dâu.

Chú rể Nhật Ninh chăm chú nghe và giải đề thi tiếng Anh trước lúc đón dâu tại xã Tam Hưng, Hà Nội, sáng 16/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ninh chăm chú nghe bài hội thoại, ghi chép và làm xong bài test trong khoảng ba phút. Đạt kết quả 4/5 câu đúng, chú rể mới được đưa vợ xuống ra mắt họ hàng, xin phép đón dâu.

Cô dâu Quỳnh Hương, một giáo viên tiếng Anh, cho biết nảy ra ý tưởng này bốn ngày trước cưới để tạo kỷ niệm vui cho chồng. Cô trích đề từ sách ôn luyện Cambridge IELTS 18, mất 15 phút soạn và cắt ghép file âm thanh.

"Tôi báo trước là có thử thách nhưng giấu nội dung. Đề thi cũng ngắn để tránh ảnh hưởng đến giờ đón dâu, khách mời không phải chờ lâu", Hương nói.

Video về thử thách thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người khen ý tưởng của cô dâu vừa tạo kỷ niệm đẹp, vừa "khoe khéo" trình độ tiếng Anh của chồng. Cô dâu cho biết bài thi này không nhằm mục đích làm khó chú rể, chỉ muốn tạo kỷ niệm vui trong ngày trọng đại.

Chú rể Nhật Ninh và cô dâu Quỳnh Hương trong đám cưới ngày 16/10 tại xã Tam Hưng, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quỳnh Hương và Nhật Ninh cùng quê ở xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai cũ), quen nhau từ khi tham gia văn nghệ thời cấp 3. Hương yêu thích sự trầm tính, tinh tế của Ninh, còn chú rể bị thu hút bởi nét hoạt bát của vợ.

Thời còn đi học, Quỳnh Hương cũng là gia sư tiếng Anh cho Nhật Ninh bởi anh từng bị "mất gốc" môn này. Cô dạy bạn trai từ phát âm, ngữ pháp đến các kỹ năng nghe, nói, giúp anh nắm vững kiến thức, đạt kết quả tốt trong các kỳ thi. "Anh là học sinh đầu tiên trong đời tôi, cũng là người khiến tôi tin chỉ cần có tình yêu và sự kiên trì, ai cũng có thể giỏi tiếng Anh", Hương chia sẻ.

Chú rể Hà Nội 'thi' IELTS để được đón dâu Chú rể Nhật Ninh làm bài thi tiếng Anh trước khi được đón dâu tại nhà gái ở xã Tam Hưng, Hà Nội ngầy 16/10. Nguồn: Quỳnh Hương

Quỳnh Nguyễn