Chú rể Dubai dùng dàn xe Rolls-Royce rước fashionista Tiên Nguyễn

Chú rể (phải) diện áo dài, dẫn đầu đám rước dâu.
Dàn xe sang đậu trước cổng nhà cô dâu. Video: Hoàng Dung
Xe cưới của cô dâu chú rể là chiếc Rolls-Royce Ghost đen, trang trí hoa sang trọng.
Dàn xe dành cho hai họ chờ rước dâu về nhà trai.
Chú rể người Dubai tự chọn bó hoa cưới trong ngày vui. Anh xuất hiện với vẻ rạng rỡ, ra mắt họ nhà gái.
Họ nhà trai cũng diện trang phục truyền thống của Việt Nam.
Trước đó, vợ chồng Tăng Thanh Hà - doanh nhân Louis Nguyễn - đến từ sớm dự lễ gia tiên của em gái.
Lễ cưới của fashionista Tiên Nguyễn được thắt chặt an ninh với dàn vệ sĩ, bảo vệ hàng chục người.
Chồng Tiên Nguyễn (trái) tên Justin Cohen, người Dubai, thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng. Justin Cohen quen biết nhiều sao trong giới showbiz, từng dự tiệc cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Tăng Thanh Hà, Linh Rin, Băng Di.
Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô nổi tiếng với sở thích chơi hàng hiệu.
Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week.
Hoàng Dung - Quỳnh Trần