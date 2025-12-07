Chú rể Dubai dùng dàn xe Rolls-Royce rước fashionista Tiên Nguyễn

Chồng Tiên Nguyễn (trái) tên Justin Cohen, người Dubai, thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng. Justin Cohen quen biết nhiều sao trong giới showbiz, từng dự tiệc cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Tăng Thanh Hà, Linh Rin, Băng Di.

Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô nổi tiếng với sở thích chơi hàng hiệu.

Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week.