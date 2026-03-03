Khoảnh khắc tưởng như chỉ có trong phim hài đã xảy ra ngay giữa lễ cưới ở Trung Quốc, khi hai hoa giấy bay thẳng vào mắt chú rể.

Sự việc diễn ra đúng lúc chú rể và cô dâu vừa rời khách sạn trong tiếng chúc mừng rộn ràng của quan khách. Bất ngờ, hai hoa giấy lao tới, bay trúng thẳng vào vùng mắt khiến chú rể giật mình, tầm nhìn bị che khuất trong giây lát. Khoảnh khắc "trời tối sầm" của chú rể khiến đám đông sững lại một nhịp rồi bật cười vì quá bất ngờ. Cô dâu bên cạnh cũng không giấu được nụ cười khi thấy chồng mình lúng túng giữa vòng vây hoa giấy lãng mạn.

Chú rể bị che mắt trong ngày cưới

May mắn, chú rể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tầm nhìn, tiếp tục sánh bước cùng cô dâu như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng cười vang lên khắp nơi, biến sự cố nhỏ thành kỷ niệm khó quên của ngày trọng đại. Video kết thúc trong không khí vui vẻ, khi lễ cưới vẫn tiếp tục và "hai vị khách đặc biệt" đã bay đi mất hút.

>> Bò 'phản đối' cô dâu cưới chú rể

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi (Theo Newsflare)