Chú rể bán quảng cáo trên vest cưới

PhápKhông đủ tiền làm đám cưới, chú rể Dagobert Renouf bán 26 suất quảng cáo trên vest, thu 10.000 USD để tổ chức hôn lễ hôm 25/10.

Vài tháng trước, Dagobert Renouf, ở Lille, cạn tiền và suýt không có nhà ở. Dù vậy, anh vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới với cô Anna Plynina nên tìm cách xoay xở chi phí.

Giữa tháng 7, Renouf đăng bài trên mạng xã hội X (Twitter) kêu gọi các công ty công nghệ tài trợ đám cưới bằng cách đặt logo quảng cáo trên áo tuxedo của mình. "Ai đó nói đùa sẽ đưa 578 USD nếu tôi đặt logo của họ lên áo. Bất ngờ, ý tưởng này được nhiều người hưởng ứng", anh kể.

Dagobert Renouf và vợ tổ chức đám cưới tại thành phố Lille, Pháp hôm 25/10. Ảnh: Elina Aryukova

Renouf lập tức lập một trang web để bán các vị trí quảng cáo. Vợ sắp cưới của anh, Plynina, ban đầu không thích ý tưởng này, nhưng ủng hộ sau khi cả hai "đàm phán". "Thỏa thuận" bao gồm một đôi giày Prada cho cô dâu và cam kết Renouf chỉ hợp tác với "các công ty độc lập", không phải "những thương hiệu lớn vô hồn".

Suốt ba tháng, anh cập nhật tiến độ, chia sẻ bản phác thảo áo do AI tạo và chi tiết hóa hệ thống giá. Chi phí dao động từ 300 USD đến 2.000 USD cho các vị trí dễ thấy, hoặc 100 USD để in tên bên trong lớp lót.

26 công ty công nghệ đã mua suất quảng cáo. Nhà thiết kế Lamine Sow đã biến chiếc áo vest xanh đậm thành một "tấm thảm" chắp vá các logo. Renouf cam kết mặc bộ suit trong lễ chính, chụp ảnh, quay video đăng lên mạng xã hội cho hơn 116.000 người theo dõi.

Bộ vest cưới có gắn 26 thương hiệu của Dagobert Renouf mặc trong đám cưới tại Pháp hôm 25/10. Ảnh: Elina Aryukova

Ngày 25/10, đám cưới của Renouf và Plynina diễn ra với 16 khách mời. Hình ảnh, video về bộ lễ phục độc đáo lan truyền mạnh mẽ. "Khách mời thực sự thích nó, kể cả mẹ vợ tôi!", Renouf nói. Anh thừa nhận mình căng thẳng vì phải đảm bảo mọi logo đều được nhìn thấy trong ảnh.

Tuy nhiên, sau đám cưới, chú rể cho biết "gần như không tiết kiệm được đồng nào". Anh giải thích chi phí hoàn thiện chiếc áo phức tạp và tốn kém hơn dự kiến. Bộ suit có giá 5.200 USD, trong khi tổng tiền tài trợ là 10.000 USD. Anh còn phải trả 2.500 USD tiền thuế cho khoản thu nhập này. "Về cơ bản, tôi chỉ được một bộ suit miễn phí và 2.000 USD", anh tính toán.

Dù không dư dả về tài chính, Renouf xem đây là "một cơ hội lớn". Anh cho biết một doanh nhân đã ấn tượng với "sự điên rồ, tận tâm" và tốc độ bán hết suất quảng cáo của anh. Người này đã mời anh làm việc tại Comp AI, một startup ở New York. "Tôi đã tìm thấy công việc mơ ước của mình nhờ việc này", Renouf nói.

Renouf và Plynina gặp nhau vào tháng 4 năm nay và hiện "rất hạnh phúc". Họ dự định bán đấu giá chiếc áo cưới vào cuối năm để làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em mắc bệnh động kinh. Cha của Plynina đã qua đời vì căn bệnh này 15 năm trước.

Minh Phương (Theo People)