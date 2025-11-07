Chủ rạp phim Galaxy Cinema lần đầu báo lãi

Galaxy EE, chủ quản rạp chiếu phim Galaxy Cinema, lãi hơn 68 tỷ đồng trong nửa đầu năm, lần đầu có lợi nhuận dương từ khi công bố thông tin.

Theo bảng công bố thông tin bán niên, Công ty cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy (Galaxy EE) có lãi hơn 68,4 tỷ đồng. Mức này cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 16,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi công bố thông tin vào năm 2021, doanh nghiệp này báo lãi. Tuy nhiên, họ vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 1.243,5 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của Galaxy EE tăng hơn 342 lần lên khoảng 616 tỷ đồng do tăng vốn góp và thặng dự vốn cổ phần. Ngoài ra ở kỳ này, các công ty con cũng kinh doanh có lãi mang về gần 200 tỷ đồng lợi tức.

Kỳ này, tổng nợ phải trả của công ty giảm gần 13% về khoảng 1.214 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm khoảng 21%, gồm hơn 105 tỷ đồng vay ngân hàng và 150 tỷ đồng huy động qua kênh trái phiếu.

Hiện tại, doanh nghiệp này còn lưu hành 2 lô trái phiếu từ năm 2021. Tất cả đều sẽ đáo hạn trong cuối năm nay và lãi suất 10% mỗi năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Trong nửa đầu năm, họ tốn khoảng 12 tỷ đồng để trả lãi cho các trái chủ và không ghi nhận tình trạng chậm thanh toán.

Lợi nhuận dương giúp chủ rạp chiếu phim Galaxy Cinema có thế tương quan tốt hơn trước đối thủ cùng ngành - CGV Việt Nam. Trong nửa đầu năm nay, nhờ thành công về mặt doanh thu của phim điện ảnh nội địa và một số "bom tấn" hoạt hình quốc tế, chuỗi rạp chiếu lớn nhất cả nước có doanh thu tăng 4% lên 57,4 tỷ won (tương đương 1.085 tỷ đồng). Tuy nhiên do chi phí tiếp thị tăng theo khiến lợi nhuận hoạt động giảm 8% về 8 tỷ won (tương đương hơn 151 tỷ đồng).

Khu vực bán vé tại một rạp chiếu phim ở Huế. Ảnh: Galaxy Cinema

Công ty cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy đang vận hành nhiều đơn vị như nhà sản xuất phim Galaxy Production, phân phối và rạp chiếu phim Galaxy Studio, nền tảng chiếu phim trực tuyến Galaxy Play, Galaxy Media, Galaxy Education, Galaxy Communications. Trong đó, phân phối và rạp chiếu phim, chiếu phim trực tuyến và giáo dục trực tuyến là ba mảng nổi bật nhất.

Galaxy Studio hiện là đối tác chiến lược của Disney, Sony Pictures, Warner Bros và các hãng phim độc lập khác. Công ty còn sở hữu chuỗi rạp chiếu phim Galaxy Cinema với 22 cụm trên cả nước.

Galaxy EE cũng dành nguồn lực cho nền tảng chiếu phim trực tuyến Galaxy Play. Đơn vị này gần đây mạnh tay chi tiền mua bản quyền các phim chiếu rạp thành công và tự sản xuất những bộ phim kinh phí lớn. Cuối năm trước, công ty công bố có hơn 16 triệu người dùng, gần 10.000 giờ phim.

Song song đó, họ còn kinh doanh trong mảng giáo dục. Năm 2020, Galaxy Education đầu tư sáp nhập Học Mãi - một trong những nền tảng giáo dục trực tuyến dành cho học sinh phổ thông đầu tiên tại Việt Nam. Sau đó, công ty lần lượt tham gia mảng giáo dục trực tuyến tất cả khối học mầm non, phổ thông, đại học, dạy nghề.

Thời gian gần đây, Galaxy EE được các công ty chứng khoán và đơn vị phân tích dự đoán nằm trong nhóm các doanh nghiệp có niềm tăng niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) giai đoạn 2026-2027. Tuy nhiên công ty vẫn chưa phát ngôn chính thức về việc này.

Tất Đạt