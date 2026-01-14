Chủ quan vết loét miệng, cô gái mắc ung thư lưỡi

TP HCMChủ quan với vết loét miệng kéo dài suốt hai năm, cô gái 32 tuổi nhập viện khi khối u đã xâm lấn gần toàn bộ lưỡi, buộc bác sĩ phải phẫu thuật lớn và tái tạo lưỡi bằng vi phẫu phức tạp.

Ngày 14/1, thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Dân, Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm Mặt, Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân đến khám với khối sùi loét lớn ở rìa lưỡi phải. Tổn thương xuất hiện từ lâu nhưng người bệnh nghĩ chỉ là loét miệng thông thường nên không đi khám.

Sinh thiết và chụp MRI cho kết quả ung thư biểu mô tế bào gai hông lưỡi phải, giai đoạn 4. Khối u đã xâm lấn sâu vào cơ lưỡi và lan sang bên đối diện. Trước tổn thương lan rộng, các bác sĩ phải cắt gần toàn bộ lưỡi và nạo vét hạch hai bên cổ.

Do khuyết hổng sau mổ lớn, không thể sử dụng các vạt tại chỗ, êkíp tiến hành vi phẫu tái tạo lưỡi bằng vạt đùi trước ngoài. Ca phẫu thuật kéo dài gần 10 giờ, đòi hỏi kỹ thuật bóc tách và nối các mạch máu nhỏ dưới kính hiển vi. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục ổn định, vạt ghép sống tốt, chức năng vận động lưỡi dần cải thiện, thuận lợi cho tập ăn uống và sinh hoạt hằng ngày.

Các bác sĩ phẫu thuật, vi phẫu tái tạo lưỡi cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư khoang miệng đang là một trong những loại ung thư phổ biến vùng đầu cổ, xếp thứ ba sau ung thư vòm họng và ung thư thanh quản. Bệnh thường khởi phát âm thầm, với các triệu chứng ban đầu không rõ ràng như loét miệng kéo dài, khó nhai, khó nuốt, đau họng nhẹ, thay đổi giọng nói hoặc cảm giác tê vùng lưỡi.

Bác sĩ Dân khuyến cáo không nên chủ quan với các bất thường trong khoang miệng. Việc phát hiện sớm ung thư lưỡi giúp giảm mức độ can thiệp phẫu thuật, bảo tồn chức năng và cải thiện tiên lượng. Các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc bệnh gồm hút thuốc lá, uống rượu bia, nhai trầu, vệ sinh răng miệng kém và có thể liên quan virus HPV.

Lê Phương