Chủ quản The Coffee House, Giao Hàng Nhanh thu hơn 5 tỷ đồng mỗi ngày

Doanh thu chín tháng của Seedcom - chủ quản The Coffee House, Kingfood Mart, Giao Hàng Nhanh, AhaMove… tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Như vậy trung bình mỗi ngày, Công ty cổ phần Seedcom thu về hơn 5,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết vẫn đang lỗ (con số lỗ cụ thể không được tiết lộ) và dự kiến bắt đầu có lãi từ năm sau.

Chia sẻ với VnExpress, CEO Nguyễn Hoành Tiến cho rằng trong tình hình khó khăn chung của kinh tế, các chính sách điều tiết của Chính phủ vẫn giúp kiềm chế lạm phát và duy trì sự ổn định vĩ mô. Trên nền tảng này, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Seedcom đang đẩy mạnh mở rộng cửa hàng và phát triển các dự án mới; tăng cường hợp tác với ngân hàng để giải quyết bài toán tài chính cho các nhà bán hàng chuẩn bị mùa Tết...

"Với sự đầu tư lớn, các công ty trong nhóm Seedcom dự kiến kết quả tài chính những tháng cuối năm sẽ cải thiện nhiều", ông Tiến nói.

Chín tháng qua, các công ty thành viên của Seedcom đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng 2-3 chữ số. Trong đó, đơn vị chuyên phân phối hàng tiêu dùng giữa Việt Nam và thế giới - New Retail CPG - tăng 150%, nền tảng cung cấp giải pháp bán hàng, vận hành, nhân sự cho nhà hàng và quán cà phê iPOS cũng tăng 115%; chuỗi cà phê The Coffee House tăng 53%.

Tuy nhiên xét về giá trị tuyệt đối, chuỗi cà phê vẫn là kênh hút tiền lớn cho Seedcom khi chiếm hơn 37% tổng doanh thu. Mỗi ngày, The Coffee House thu về trung bình hơn 2 tỷ đồng. Theo sau là Seedcom Fashion Group với các thương hiệu như Juno, Hnoss, WeStyle... chiếm hơn một phần tư. Chuỗi siêu thị Kingfood Mart cũng đóng góp doanh thu lớn, chiếm khoảng 20%.

Lý giải về sự tăng trưởng của The Coffee House, đại diện Seedcom nói nhờ chuỗi này liên tục ra mắt các dòng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu giao và bán hàng đa kênh. Trong đó nổi bật là dòng trà Hi-Tea healthy, cà phê CloudFee và trà sữa CloudTea. Công ty cho biết kênh online đóng góp lớn cho The Coffee House với ứng dụng riêng chiếm khoảng 35% doanh thu. Chuỗi này cũng mở mới điểm bán, lấy lại quy mô mạng lưới như trước dịch với 157 cửa hàng ở 18 tỉnh, thành. Sắp tới, mô hình cửa hàng The Coffee House Signature sẽ trở lại sau một năm đóng cửa.

Mảng bán lẻ thời trang cũng mở rộng quy mô, đạt 66 cửa hàng vào cuối tháng 9, trong đó có mở mô hình mới WeStyle. Mô hình cửa hàng mới đạt doanh thu hơn 30% mức bình quân toàn Seedcom Fashion Group. Công ty sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới từ nay đến cuối năm trong đó đẩy mạnh WeStyle với mục tiêu ít nhất có 20 cửa hàng.

Với hệ thống siêu thị thực phẩm nhập khẩu Kingfoodmart, ban lãnh đạo Seedcom đánh giá dịch bệnh là chất xúc tác để hệ thống này tăng tốc nhanh hơn so với dự kiến. Hiện chuỗi này theo đuổi chiến lược tăng tốc mở mới toàn TP HCM sau khi đạt 20 cửa hàng vào cuối tháng 10. Kingfoodmart đề kế hoạch tăng trưởng 100% mỗi năm trong giai đoạn tới.

Thành viên mới New Retail CPG chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm trà, cà phê Việt Nam và nhập khẩu, phân phối các sản phẩm thương hiệu quốc tế tại thị trường nội địa. Seedcom đặt mục tiêu khai thác thị trường sữa với quy mô hàng tỷ USD, chiếm khoảng 10% phân khúc cao cấp vào năm 2025.

Seedcom được thành lập năm 2014 với mục tiêu phát triển mô hình bán lẻ kiểu mới (new retail) - ứng dụng công nghệ ngành bán lẻ và sản xuất - để mang đến trải nghiệm xuyên suốt từ online đến offline. Doanh nghiệp này không chỉ đầu tư tài chính mà còn tham gia vào vận hành, phát triển sản phẩm và dịch vụ tại các công ty trong hệ sinh thái.

Hiện Seedcom đang điều hành nhiều thương hiệu như The Coffee House, AhaMove, Giao Hàng Nhanh, Juno, Hnoss, Kingfoodmart, Haravan, iPOS...

Tất Đạt