Chủ quán sinh tố điều hành đường dây cho vay nặng lãi

TP HCMLâm Thị Thu Em, 54 tuổi, mở quán sinh tố để làm "vỏ bọc" cho vay lãi suất đến 360% mỗi năm; đa số khách đến đây là để đóng tiền.

Ngày 20/8, bà Thu Em (tức "Má Hạnh", có 2 tiền án) cùng con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) và 3 người khác bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lâm Thị Thu Em (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trinh sát phát hiện đường dây cho vay nặng lãi có nhiều dân anh chị do Thu Em và con trai cầm đầu. Hai mẹ con mở quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ), hàng ngày tiếp nhiều khách ra vào. Tuy nhiên, thực chất những người này đến đóng tiền góp, trả lãi... chứ không uống sinh tố.

Tài liệu thể hiện, mức lãi suất hai mẹ con Thu Em cho vay cao nhất lên đến 360% mỗi năm. Nếu người vay chậm trả, đàn em của bà Thu sẽ đến tận nhà đe dọa, siết nợ...

Nguyễn Văn Đang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Mới đây, cảnh sát đồng loạt ập vào nhiểu địa điểm, bắt mẹ con Thu Em cùng nhiều người khác. Những người này thừa nhận hoạt động từ năm ngoái, cho vay các khoản 10-200 triệu theo phương thức tiền góp, tiền đứng...

Cơ quan điều tra mở rộng vụ án.

Quốc Thắng