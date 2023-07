Chủ quản công viên Đầm Sen lãi cao nhất 8 năm

Nhờ doanh thu tài chính và giảm tiền thuê đất, Phú Thọ Tourist, chủ quản công viên Đầm Sen, báo lãi quý II nhiều nhất kể từ năm 2016.

Doanh thu của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phú Thọ Tourist - DSP) đạt hơn 59 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng nhờ giá vốn giảm mạnh và chiếm tỷ trọng thấp, DSP có lãi gộp hơn 19 tỷ đồng thay vì lỗ hơn 300 triệu hồi quý II/2022.

Điểm sáng trong báo cáo tài chính lần này là doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng khoảng 2,5 lần so cùng kỳ năm trước. Ngoài 10 tỷ đồng lãi tiền gửi và lãi cho vay như quý đầu năm, sang quý II, SDP còn nhận thêm khoản tương đương từ cổ tức được công ty liên kết Đầm Sen Nước (DSP) chia.

Ngoài ra, Phú Thọ Tourist còn được hạch toán giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp năm 2022 theo quyết định của Cục thuế TP HCM. Công ty được giảm 27 tỷ đồng. Trước đó, khoản tiền này từng là nguyên nhân khiến công ty lỗ nặng trong quý cuối năm ngoái vì cơ quan thẩm quyền vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về quy định giảm tiền thuê đất, mặt nước với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tổng lại, DSP lãi hơn 30 tỷ đồng quý II, trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của chủ quản công viên Đầm Sen kể từ quý III/2016.

Lũy kế nửa đầu năm, DSP có doanh thu hơn 115 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 20,5 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, Phú Thọ Tourist hoàn thành gần một nửa chỉ tiêu doanh thu và vượt 6,8 lần chỉ tiêu lợi nhuận.

Phú Thọ Tourist quản lý và điều hành bốn đơn vị kinh doanh gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen, cụm khách sạn Ngọc Lan - Phú Thọ, Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đầm Sen và Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát. Trong đó, Công viên Đầm Sen thành lập năm 1999, thu hút lượng lớn du khách trong nhiều năm về trước.

Công ty còn tham gia liên kết tại Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (phụ trách đầu tư khai thác các trò chơi giải trí dưới nước) và đầu tư tài chính vào hai khách sạn gồm Sài Gòn - Đà Lạt (Lâm Đồng) và Sài Gòn - Đông Hà (Quảng Trị).

Trong tài liệu họp thường niên cuối tháng 3, ban lãnh đạo Phú Thọ Tourist tự đánh giá công viên Đầm Sen cũ, kém sức hút người trẻ, dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh. Do đó, thị phần của công ty đang bị co hẹp do có nhiều địa điểm vui chơi giải trí mới ra đời, chia sẻ nguồn khách hàng tiềm năng.

Trò chơi và cảnh quan tại Đầm Sen "đang dần mất lợi thế cạnh tranh". Thời gian qua, công viên này tập trung nguồn lực cho tổ chức sự kiện, nhưng ban lãnh đạo cho rằng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Hiện công viên Đầm Sen là đơn vị chiếm đến 80% doanh thu và lợi nhuận của Phú Thọ Tourist. Vì thế, ban lãnh đạo doanh nghiệp này xác định đổi mới và phát triển lại các loại hình dịch vụ cho công viên là một trong những công việc chính năm nay.

Tất Đạt