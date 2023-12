Chủ quán cho nhân viên mượn 450 triệu đồng rồi hoang báo bị trộm

Bình DươngSau khi cho nữ nhân viên mượn gần nửa tỷ đồng rồi không liên lạc được, ông chủ quán cơm dựng hiện trường giả bị trộm, trình báo.

Ngày 14/12, Công an TP Tân Uyên củng cố hồ sơ xử lý ông Võ Hoàng Anh, 38 tuổi, về hành vi Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cơ quan điều tra xác định, bà Oanh làm phụ quán cơm cho ông Anh tại phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, được vài tháng qua. Tuần trước, chủ quán cơm cho người phụ nữ này mượn 450 triệu đồng mà không nói cho vợ biết. Chiều ba hôm trước, bà Oanh đi giao đồ ăn cho khách nhưng không thấy quay về nên vợ chồng ông Anh đi tìm.

Lo sợ vợ biết chuyện mình cho bà Oanh mượn tiền, ông Anh đã mở két sắt, tạo hiện trường giả bị trộm để báo công an, cho rằng bà Oanh là nghi can. Sau khi có bằng chứng hiện trường được tạo dựng giả, ông Anh thừa nhận sự việc trên cũng như ý định "nhờ công an tìm giúp bà Oanh".

Riêng đối với bà Oanh, công an tiếp tục làm rõ hành vi có hay không dấu hiệu vi phạm.

Phước Tuấn - Yên Khánh