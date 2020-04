Chủ quán bị phạt 7,5 triệu đồng vì đón khách trong Covid-19

Quảng NamÔng Ngô Tấn Dũng, chủ quán karaoke Big Big World, bị thu hồi giấy phép kinh doanh và phạt 7,5 triệu đồng khi cho 11 người thuê phòng.

Quyết định thu hồi giấy phép theo khoản 1 điều 16, Nghị định 54/2019 do không chấp hành chỉ thị "cách ly toàn xã hội" được ông Nguyễn Hồng Quang, Bí Thư, kiêm Chủ tịch thành phố Tam Kỳ ký sáng 8/4.

Nhiều khách thuê phòng có phản ứng dương tính với ma tuý khi bị kiểm tra trong sáng 4/4. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Dũng còn bị phạt 10 triệu đồng theo khoản 3, điều 11, Nghị định 167/2013 do thực hiện hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; phạt 7,5 triệu đồng theo khoản 4, điều 11, Nghị định 176/2013 khi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Theo nhà chức trách, trong thời gian Quảng Nam cấm các cơ sở karaoke dừng kinh doanh để phòng Covid-19, ông Dũng vẫn cho 11 người thuê hai phòng.

2h ngày 4/4, khi cảnh sát đột kích, quán khóa cửa bên ngoài và có người cảnh giới. Tại các phòng, cảnh sát thu một số dụng cụ sử dụng bóng cười. 8 khách nam và hai cô gái có phản ứng dương tính với ma túy. 11 người bị cảnh sát lập biên bản xử phạt hành chính.

Đắc Thành