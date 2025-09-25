Chủ quán bi-a đoạt mạng khách

Hà TĩnhBùi Đức Sơn, chủ quán bi-a, bị xác định dùng kéo đâm tử vong nam thanh niên khi nạn nhân xô xát với đối thủ và đập phá một số dụng cụ trong quán.

Bản án chiều 24/9 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Sơn (35 tuổi) mức án 17 năm tù vè tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Bùi Đức Sơn tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, Sơn là chủ quán bi-a ở tổ dân phố Tân Thành, phường Hoành Sơn, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh. Khoảng 22h50 ngày 25/4, trong quá trình chơi tại quán, nhóm anh Bùi (29 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với vài thanh niên khác. Hai bên sau đó lao vào xô xát, đập phá, làm hư hỏng một số dụng cụ.

Khi phát hiện sự việc, Sơn không đến can ngăn, hòa giải hai nhóm khách mà lấy khuôn xếp bi xông vào đánh nhau với nhóm anh Bùi. Do yếu thế hơn, Sơn chạy vào bếp lấy một chiếc kéo dài 24 cm ra đâm hai nhát vào người anh Bùi. Nạn nhân gục giữa nền nhà, bị thủng bao ngoài tim, tử vong do mất máu cấp. Sơn cũng bị đối phương tấn công đáp trả, tổn hại sức khỏe 3%.

Tại tòa hôm nay, Sơn nói hối hận, trình bày do bức xúc vì việc nhóm anh Bùi đánh nhau và đập phá vật dụng của quán không làm chủ được hành vi. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

HĐXX nhận định hành vi của Sơn gây nguy hiểm cho xã hội, cố tình tước đoạt tính mạng của người khác, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã thay đổi