Chủ quán bar lừa 'chạy' án cho nghi can ma túy

TP HCMLê Công Hiền, 49 tuổi, khai do kinh doanh quán bar thua lỗ nên đã lừa người thân của nghi can trong vụ ma tuý, "chạy" cho anh này được tại ngoại, chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Ngày 9/1, Hiền bị TAND TP HCM tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải trả 800 triệu đồng cho bị hại.

Bị cáo Lê Công Hiền tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 5/2022, thông qua các nhân viên trong quán bar của mình, Hiền biết bạn của anh Phước đang bị Công an quận 11 bắt giữ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi được Phước nhờ can thiệp để cho bạn được thả về, Hiền mặc dù không có khả năng, nhưng vẫn nhận lời.

Hiền báo chi phí khoảng 800 triệu đồng và cam kết trong vòng 7 ngày bạn anh Phước sẽ được thả về. Tin tưởng, ngày 17/5/2022, Phước đến lấy 800 triệu đồng từ mẹ của bạn, mang tới quán bar giao cho Hiền. Chờ mãi không thấy bạn được thả về, anh Phước nhiều lần liên hệ với Hiền nhưng chủ quán bar viện nhiều lý do trì hoãn.

Hai tháng sau, Hiền đề nghị Phước đưa thêm 200 triệu đồng để lo tiếp nhưng anh này không đồng ý. Hiền sau đó né tránh và cắt liên lạc.

Tối 28/9/2022, phát hiện Hiền đang chạy xe ở quận 3, anh Phước cùng một người bạn chặn lại, dẫn lên công an phường làm việc. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an quận Tân Phú điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan này đã chuyển cho Cơ quan điều tra Công an TP HCM giải quyết.

Sau khi bị Công an TP HCM khởi tố, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã. Đến cuối năm 2023, Hiền bị bắt.

Tại tòa hôm nay, Hiền thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết do việc kinh doanh quán bar thua lỗ nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản khi được Phước nhờ "chạy" án cho bạn.

Hải Duyên