Chủ quán bar bị khởi tố trong vụ hai nhân viên tử vong do điện giật

Quảng NinhNguyễn Tuấn Đạt, nguyên chủ quán bar Bistro Fou, bị khởi tố sau gần ba tháng cơ sở kinh doanh này xảy ra vụ điện giật làm hai người chết, ba người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Tuấn Đạt, nguyên chủ quán Bistro Fou, để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, theo khoản 2, điều 295 Bộ luật Hình sự, ngày 5/9.

Theo công an, khoảng 0h50 ngày 25/6, tại quán bar Bistro Fou ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, 5 nhân viên đang đứng dưới bể dọn dẹp thì ngã bất tỉnh.

Chủ quán bar bị khởi tố

Những người xung quanh liền cắt điện, đưa 5 người ra khỏi bể. Nhân viên cấp cứu 115 đến sơ cứu khoảng 30 phút, xác định Tạ Quang Trường và Tạ Đức Hiếu, cùng 17 tuổi, đã tử vong. Ba người còn lại Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Chính Nghĩa và Đặng Kiên Cường đã tỉnh, được đưa đến bệnh viện điều trị.

Kết quả điều tra cáo buộc ông Đạt có vi phạm trong công tác lắp đặt, sử dụng hệ thống điện tại cơ sở; đồng thời thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí, sử dụng lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bistro Fou là quán bar ngoài trời, nằm ở đường Kỳ Quan, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, gần với bãi biển, thu hút đông khách du lịch. Sau tai nạn, UBND TP Hạ Long đã yêu cầu quán bar tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra nguyên nhân tai nạn cũng như công tác đảm bảo an toàn cho người lao động.

Lê Tân