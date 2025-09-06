Chủ quản Bà Nà Hills lãi đậm nửa đầu năm

Banacab - công ty vận hành các tuyến cáp treo và khu du lịch Bà Nà Hills - báo lãi hơn 846 tỷ đồng, tăng 78% so với nửa đầu năm trước.

Báo cáo tình hình tài chính vừa công bố của Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Banacab) cho thấy, lợi nhuận sau thuế bán niên đạt gần 846,5 tỷ đồng, tăng khoảng 78% so với cùng kỳ. Mức này còn vượt lãi cả năm 2022 và 2024, tiệm cận năm 2023. Trung bình mỗi ngày, công ty lãi gần 4,7 tỷ đồng. Đại diện Banacab cho biết kết quả trên chủ yếu do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng ổn định.

Nhờ vậy, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này cũng tăng gần 27% lên mức trên 12.038 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.293 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kỳ này, nợ phải trả cũng nhích thêm 9% lên trên 23.625 tỷ đồng. Khoảng hai phần ba là nợ vay ngân hàng. Còn dư nợ trái phiếu giảm gần 24% về mức gần 3.886 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, họ dành hơn 226 tỷ đồng để trả lãi cho các trái chủ và không ghi nhận tình trạng trễ hẹn.

Cầu Vàng - một trong những điểm đến nổi tiếng trong Khu du lịch sinh thái Bà Nà Hills. Ảnh: Sun Group

Banacab là chủ đầu tư dự án quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng), thuộc Sun Group. Dự án này gồm khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà, còn gọi là Bà Nà Hills và các tuyến cáp treo.

Bà Nà Hills vận hành từ năm 2009 với tuyến cáp treo một dây được công nhận dài nhất thế giới. Khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà là một trong những điểm tham quan nổi bật của Đà Nẵng, đón hàng chục nghìn du khách mỗi dịp lễ. Khu du lịch này còn nổi tiếng với Cầu Vàng vào top cây cầu biểu tượng nhất thế giới.

Tháng 5, Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ được chấp thuận điều chỉnh nâng tổng mức đầu tư lên gần 52.000 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD). Dự án sẽ bao gồm các công trình thương mại, du lịch, dịch vụ, hơn 7.000 phòng khách sạn lưu trú, các hạng mục vui chơi giải trí, bổ sung thêm 2 tuyến cáp treo nâng tổng số tuyến cáp treo lên 10 tuyến, hệ thống nhà ga, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình phụ trợ khác.

Hồi cuối tháng 8, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng - khu vui chơi giải trí Bà Nà với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 đã được khởi công. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn này trị giá 52.000 tỷ đồng.

Tất Đạt