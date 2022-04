Chủ ôtô khách bị đâm tử vong

TP HCMSau mâu thuẫn trong quán nước ở bến xe Ngã Tư Ga, quận 12, chủ xe khách 36 tuổi bị người xe ôm dùng tua vít tấn công, tử vong.

Ngày 11/4, Công an TP HCM phối hợp Công an quận 12 trích xuất hình ảnh camera tại bến xe, xung quanh khu vực, đã xác định được lai lịch nghi can khoảng 50 tuổi, đang truy bắt.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tại bến xe Ngã Tư Ga, quận 12. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra, tối hôm qua, anh Dũng, chủ xe khách tuyến Bắc - Nam, ngồi nói chuyện với bạn trong quán nước ở bến xe Ngã Tư Ga. Lúc sau, người đàn ông chạy xe ôm đến ngồi chung thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát, được mọi người can ngăn.

Tài xế xe ôm bỏ đi, song bất ngờ cầm tua vít quay lại đuổi đánh, đâm anh Dũng ngã gục. Bị nhiều người vây bắt, ông ta vung hung khí chống cự rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhân chứng cho biết, anh Dũng là chủ xe khách, nhưng gần đây chuyển sang lái xe chở hàng. Khi anh ghé bến để nói chuyện với bạn, trao đổi kinh nghiệm thì xảy ra vụ án.

Nhật Vy