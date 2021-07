Chủ nợ đâm chết em trai con nợ

Hải PhòngTrần Văn Hiếu dẫn nhóm đàn em ngổ ngáo tới nhà anh Trần Quang Vinh đòi nợ và đâm chết một người.

Hiếu, 25 tuổi, trú xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng truy bắt về hành vi giết người.

14 đồng phạm của Hiếu đã bị bắt hoặc ra đầu thú.

Tối 3/7, Hiếu dẫn 14 đàn em mang hung khí (dao, giáo mác tự tạo, tuýp sắt cắt vát nhọn) xông vào gia đình anh Trần Quang Vinh (26 tuổi, thôn Lô Đông, xã Vĩnh Phong, cùng huyện) đe dọa, ép anh trai Vinh trả tiền vay.

Nhà chức trách cho biết, trước hành vi manh động của nhóm Hiếu, Vinh cầm dao ra nói chuyện và bị Hiếu dùng thanh tuýp sắt cắt vát nhọn đâm tử vong tại chỗ.

Sau gây án, Hiếu bỏ trốn.

Giang Chinh