Chủ nhiều dự án 'ma' sa lưới sau 17 năm trốn nã

Quảng NinhÔng Dương Văn Toàn, 69 tuổi, cùng đồng phạm dựng lên các dự án để lừa đảo hàng chục tỷ đồng, sau đó bỏ trốn suốt 17 năm thì bị bắt.

Ngày 4/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã di lý ông Dương Văn Toàn (69 tuổi, quê Hà Nội) về địa phương để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn 2006-2008, ông Toàn cùng vợ và các đồng phạm đã dựng lên các dự án "ma" với thông tin giả về nguồn vốn vay hàng chục triệu USD. Với thủ đoạn này, nhóm người trên đã chiếm đoạt của nhiều người hàng chục tỷ đồng. Riêng tại dự án cảng Điền Công, nhóm này bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 11 tỷ đồng.

Ông Toàn (phải) bị bắt sau 17 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Năm 2008, khi hành vi bị phát giác, các đồng phạm lần lượt bị bắt. Riêng ông Toàn bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc với người thân và liên tục thay đổi chỗ ở. Suốt 17 năm, người này tạo vỏ bọc là người lao động bình thường để tránh sự chú ý.

Cơ quan điều tra cho biết, do thời gian lẩn trốn quá lâu, đặc điểm nhân dạng của ông Toàn thay đổi đáng kể so với ảnh hồ sơ truy nã, gây khó khăn cho công tác xác minh. Tuy nhiên, qua biện pháp nghiệp vụ và rà soát các mối quan hệ (kể cả trên mạng xã hội), trinh sát tìm thấy manh mối về một người đàn ông có đặc điểm trùng khớp với ông Toàn.

Trước các chứng cứ của cơ quan công an, người này thừa nhận bản thân chính là Dương Văn Toàn.

Lê Tân