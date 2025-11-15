Chủ nhật là ngày đặt vé máy bay rẻ nhất

Hành khách có thể tiết kiệm 6% cho các chuyến bay nội địa và 17% cho các chuyến bay quốc tế nếu đặt vé vào chủ nhật, theo các chuyên gia.

Ngành hàng không toàn cầu đã phục hồi về mức trước đại dịch vào năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng trưởng, dự đoán 3,8% mỗi năm trong hai thập kỷ tới, theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Dịp cuối năm sẽ là mùa cao điểm của du lịch và hàng không, với tỷ lệ mua sắm lên đến 82%, cao nhất trong các lĩnh vực, số liệu từ nhà cung cấp logistics Meteor Space cho hay.

Với các yếu tố cần cân nhắc như giá cả, tình trạng chỗ trống, mức độ đông đúc, khoảng cách di chuyển, các chuyên gia đưa ra những mẹo hữu ích cho những người chuẩn bị đặt vé máy bay.

Lập kế hoạch sớm

Việc tìm chuyến bay ngay khi vé được mở bán sẽ rất hiệu quả, thường từ 10 đến 12 tháng trước ngày khởi hành, theo Skyscanner, công ty tìm kiếm hàng không và dịch vụ du lịch. "Nên đặt vé càng sớm càng tốt để có ưu đãi hấp dẫn. Giá vé máy bay phụ thuộc vào cung cầu, nên giá thường rẻ hơn khi còn nhiều chỗ. Khi chỗ hết dần, giá tăng lên," ông Martin Nolan, chuyên gia của Skyscanner, chia sẻ.

Tuy nhiên, vì các hãng hàng không luôn theo sát nhu cầu nên giá có thể giảm vào gần ngày bay nếu lượng ghế bán được ít hơn dự kiến, chẳng hạn dịp du lịch thấp điểm hoặc đường bay không phổ biến. Ngược lại, với các đường bay đông khách, hãng có thể tăng công suất.

"Điều này đồng nghĩa với việc hãng hàng không có thể đổi sang máy bay lớn hơn, thêm chuyến bay và rồi tung chương trình giảm giá chớp nhoáng", Nolan nói. Ông khuyên mọi người đăng ký nhận email thông báo và theo dõi tài khoản mạng xã hội của hãng hàng không để nắm thông báo mới nhất.

Nhiều yếu tố giúp đặt vé rẻ, trong đó thời điểm quan trọng nhất. Ảnh: VJA

Lựa chọn thời gian hợp lý

Nếu không thể lập kế hoạch sớm, hành khách vẫn có cách tìm được chuyến bay ưng ý gần ngày khởi hành, theo John Grant, chuyên gia phân tích tại Công ty Cung cấp Dữ liệu Hàng không Toàn cầu (OAG). Ông khuyên nên đặt vé trong khoảng 5 tháng đến 6 tuần trước ngày khởi hành, khi các hãng hàng không đã nắm bắt xu hướng và sẽ kích cầu bằng cách giảm giá. Tùy chuyến bay nội địa hay quốc tế, Skyscanner khuyên:

Chuyến bay ngắn (dưới 3 tiếng): đặt trước 1 đến 3 tháng

Chuyến bay dài (trên 6 tiếng): đặt trước 2 đến 6 tháng.

Báo cáo Air Hacks 2025 của Công ty Du lịch trực tuyến Expedia cho hay:

Chuyến bay nội địa: đặt trước 34 đến 86 ngày, tiết kiệm 25% so với đặt sát ngày.

Chuyến bay quốc tế: đặt trước 18 đến 29 ngày, tiết kiệm 17% so với đặt trước 3 tháng trở lên.

Tuy nhiên, không đặt vé sớm cũng chưa chắc đã không kiếm được vé rẻ, nhưng cuộc chơi này mang tính "rủi ro cao". "Một mặt, hành khách có thể chộp được vé giá hời, nhưng mặt khác, có thể bị hết chỗ hoặc giá vé cao hơn rất nhiều", Expedia nhận định và cho hay hành khách lựa chọn rủi ro này khi giá cả không phải là yếu tố duy nhất cho quyết định.

Đặt vé vào chủ nhật

Lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng thứ ba là ngày tốt nhất để đặt vé máy bay, vì các hãng hàng không thường công bố giá mới vào thứ hai. Tuy nhiên, nghiên cứu từ Expedia đã đưa ra những nhận định khác.

Từ báo cáo Air Hacks 2025, Expedia đã phân tích các cơ sở dữ liệu du lịch và hàng không toàn cầu thông qua sự hợp tác với nhà cung cấp dữ liệu hàng không và dịch vụ du lịch Mỹ (ARC) và OAG. Kết quả cho thấy bất kể điểm đến nào, ngày tốt nhất để đặt vé là chủ nhật. Hành khách có thể tiết kiệm 6% cho các chuyến bay nội địa và 17% cho các chuyến bay quốc tế so với việc đặt vào ngày thứ hai và thứ sáu, hai ngày có giá vé đắt nhất.

Đặt vé Premium trước hai tuần

Nghiên cứu của Expedia cũng cho thấy thời điểm tốt nhất để đặt vé máy bay hạng Phổ thông Đặc biệt (Premium) cả nội địa và quốc tế cho hành khách xuất phát từ Mỹ là từ 10 đến 17 ngày trước khi khởi hành. Tuy nhiên, ngay cả việc đặt vé trước 90 ngày cũng giúp tiết kiệm 10% so với thời điểm đắt đỏ nhất (160 ngày trước chuyến bay).

Nhu cầu ghế Premium đang tăng trên toàn cầu, do khoảng cách giá giữa vé Premium và phổ thông đã giảm 10% so với năm 2019. Điều này có thể khiến ghế Premium hết nhanh hơn so với trước đại dịch.

Đối với chuyến bay hạng Nhất và Thương gia, nên đặt sớm hơn, thậm chí trước 9 tháng, đối với mùa cao điểm.

Chuẩn bị sớm cho các kỳ nghỉ lễ

Nên chuẩn bị sớm cho các chuyến đi trong dịp lễ Tết vì vé máy bay sẽ "tăng đột biến".

Với sự phát triển của mô hình làm việc hybrid (ở cả văn phòng và từ xa), nhiều người sẽ linh hoạt hơn trong lịch trình và thời gian dành cho kỳ nghỉ. Điều này cũng ảnh hưởng đến thói quen mua vé máy bay, theo Nolan. Khách đi du lịch trải đều hơn trong năm.

Không chỉ các kỳ nghỉ lớn như năm mới cần lưu ý, hãy xem cả các ngày lễ của từng quốc gia nơi bạn sắp tới khi lên kế hoạch, vì những dịp này có thể khiến giá vé tăng, đồng thời điểm đến cũng sẽ rất đông đúc.

Nếu bạn du lịch trong kỳ nghỉ lễ và buộc phải cố định ngày, các chuyên gia khuyên đặt vé càng sớm càng tốt để đảm bảo có chuyến bay đúng mong muốn và không gặp khó khăn khi di chuyển.

Tâm Anh (theo Lonely Planet)